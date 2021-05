L’utilizzo di dolcificanti alternativi, in questi ultimi anni, è davvero cresciuto.

Chi vuole stare in forma e restare in salute, cerca di evitare gli zuccheri troppo raffinati.

Ce ne sono moltissimi, il miele in primis, poi lo zucchero di canna grezzo, il muscovado e tanti altri.

Ce n’è uno che però è passato inosservato.

Ecco il dolcificante 100% naturale che pochi conoscono, delizioso e che fa molto bene alla salute.

Liquirizia in polvere o in bastoncini

La liquirizia è una pianta davvero dai mille usi. In pochi la utilizzano per dolcificare, ma in realtà è perfetta per questo scopo. Chiaramente, oltre a dolcificare, conferisce alla tisana o al dolce in questione, anche il suo tipico sapore. Tuttavia, si può mischiare allo zucchero non raffinato o a del miele, per sterzarne il sapore, ma goderne i benefici.

Infatti, come è risaputo, la liquirizia ha moltissime proprietà benefiche e curative.

Come utilizzarla

Per dolcificare una tisana o un decotto, si può utilizzare un bastoncino di liquirizia.

Conviene farlo bollire per un po’ di tempo nell’acqua, circa dieci minuti, e poi aggiungere gli altri ingredienti in infusione. Il risultato lascerà stupiti.

In polvere è ottima per la preparazione di dolci al forno. Mischiata nell’impasto conferirà un sapore eccezionale alla ricetta e la dolcificherà al contempo.

È perfetta anche per preparare dei semifreddi dal gusto davvero particolare.

Proprietà

La liquirizia ha innumerevoli proprietà curative.

Difatti è diuretica, digestiva, antinfiammatoria ed espettorante.

Ma soprattutto è indicata per chi soffre di problemi gastrici, reflusso ad esempio, e di pressione bassa. Per queste due problematiche la liquirizia è davvero miracolosa.

Dunque, perché non provarla come dolcificante?

È un’ottima alternativa ed inoltre è davvero benefica, quindi conviene averla sempre in cucina.

Perciò ecco qual è il dolcificante 100% naturale che pochi conoscono, delizioso e che fa molto bene alla salute: la liquirizia.