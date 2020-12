Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Siamo alla costante ricerca di un’idea regalo che soddisfi le attese dei nostri cari. Se da una parte regalare esperienze è sempre un’ottima scelta, dall’altra pensare ad un capo d’abbigliamento ha il suo perché. Specialmente se ci focalizziamo sugli accessori: guanti, cappelli, sciarpe.

In definitiva, è bello regalare qualcosa di non ordinario, un accessorio da sfoggiare in società. Naturalmente dobbiamo anche fare attenzione al portafoglio, specie in questo momento di crisi economica.

Non è detto, però, che gli oggetti di classe debbano costare eccessivamente cari e viceversa. Ecco quindi come fare. Qualche idea regalo poco costosa ma molto elegante? Tre consigli.

Ascot

Un tuffo del XIX secolo. L’ascot è il celebre foulard da uomo che si indossa attorno al collo al di sopra della camicia. Ci sono in rete moltissimi tutorial su come annodarlo e lavarlo. In genere è di pura seta, ma se ne trovano anche di altri materiali in commercio. Si abbina molto bene ad uno spezzato o anche ad un abito da cerimonia, basta soltanto non esagerare con i colori del gilet.

Foulard

Se l’ascot è per l’uomo, il foulard è per la donna. Accessorio che denota immediatamente eleganza e classe, raffinatezza e attenzione. Prima di comprarlo, tuttavia, dobbiamo sincerarci dei gusti della persona in questione per quanto riguarda le dimensioni e i colori. Ed eventualmente, controllare discretamente se rischiamo di comprare un doppione.

Coprispalle

Sempre per restare nel mondo femminile, un bel coprispalle è quella scelta che farà capire alla persona che lo riceverà la sua importanza. A fine ottocento, Il pittore francese Tissot ha ritratto moltissime donne con questo accessorio nobilitandolo per sempre.

Sarà anche un modo per far ricordare alla fortunata donna in questione che, prima o poi, questa maledetta crisi Covid 19 finirà e si potrà tornare ad essere anche mondani.

