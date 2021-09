Spesso gli oggetti di uso comune che abbiamo in casa, possono essere utilizzati per risolvere piccoli problemi quotidiani, in particolare quelli della pulizia. Molti articoli che usiamo in casa possono funzionare anche per pulire superfici o indumenti in un modo che non avremmo mai pensato. Infatti, Pochi immaginano che questi prodotti di uso comune possono rimuovere efficacemente macchie e sporco.

Ma perché non comprare articoli specifici per pulire casa o rimuovere, sporcizie e macchie? Perché utilizzando i prodotti che già abbiamo in casa, possiamo risparmiare molti soldi. Inoltre evitiamo di avere bottiglie e contenitori vari per la pulizia, che ci invadono gli scaffali. Ma c’è una terza ragione che spinge a utilizzare ciò che già si ha in casa. Può accadere di dovere affrontare un’emergenza e di non avere l’articolo specifico. In questo modo possiamo utilizzare ciò che già abbiamo sottomano.

Chi non ha in casa dei guanti in lattice per le pulizie? In genere si usano per proteggere le mani quando si lavano i piatti, oppure quando si fanno le pulizie di casa. Ma questi guanti possono essere utilizzati in un modo che pochi immaginano. I guanti per pulizia in lattice funzionano molto bene per levare i peli da tappeti e tappezzeria di divani e poltrone. Basta passare il guanto, umido o secco, sulla superficie da pulire e i peli si attaccheranno da soli. Per chi ha un cane o un gatto in casa sono un elemento indispensabile. Ma i guanti non sono utili solo per pulire, ma funzionano anche quando si deve aprire il tappo di un barattolo. Con i guanti faremo molta più presa sul tappo.

Tutti hanno in casa una pietra pomice, che serve soprattutto per eliminare i calli dalle mani e dai talloni. Ma può essere utilizzata anche in altri modi. Sappiamo che si può utilizzare per pulire il water del bagno e che è anche utile per pulire il forno. Ma probabilmente pochi sanno che è utile anche per un’altra funzione, quella di rimozione della peluria e dei capelli da vestiti e tessuti in generale.

Come rimuovere le macchia sulla pelle con un prodotto a cui non si penserebbe mai

Le salviettine per i bambini sono un altro oggetto che può aiutarci a fare pulizia magari in momenti d’emergenza. Per esempio le salviettine sono utilissime per rimuovere le macchie sulla pelle provocate da autoabbronzante o da tintura per capelli. Se ci macchiamo un vestito, possiamo utilizzare le salviettine per rimuovere i residui di sporco e fare una pulizia momentanea dell’indumento. Ma non solo, possono essere utili per rimuovere il grasso lasciato dalle dita sullo schermo del pc, del tablet e dello smartphone. Funzionano benissimo anche per rimuovere gli escrementi di uccelli dalla carrozzeria dell’auto e, soprattutto, dai cristalli.

