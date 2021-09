Navigare su Internet e accettare cookie e condizioni di privacy ogni tanto ci fa spuntare pubblicità bizzarre, tra una app e l’altra. Molto spesso i consigli pubblicitari si basano sui nostri interessi o sulle nostre ricerche, ma il Web è un campo sconfinato ricco di stranezze.

Alcuni siti di acquisto ormai vendono letteralmente la qualunque e spediscono da qualsiasi parte del Mondo e non è difficile imbattersi in delle vere e proprie stranezze. A volte assurde, a volte geniali.

Assurdità dal Web, gli oggetti strani di cui non sapevamo di avere bisogno

Partiamo da qualcosa di semplice ma assolutamente geniale. Non ci avremmo mai pensato prima di vederlo, ma sicuramente adesso tutti ne vorremo uno. Infatti, questo è anche uno tra gli oggetti più venduti del Web: il tappetino per il frigo con separatori per le verdure. Questo tappetino in poliuretano permette di conservare le verdure meglio e di evitare la muffa, poiché permette all’aria di circolare sotto agli alimenti. Questo oggetto ingegnoso costa solo 4 euro!

Al secondo posto, l’incredibile colla modellabile. Questa pasta esposta all’aria rimane morbida per circa 30 minuti. In questo tempo può essere utilizzata per fare delle piccole riparazioni (anche elettroniche); dopo 24 ore la pasta diventa gommosa e flessibile, ma anche impermeabile e resistente alle alte temperature (resiste fino a 180°C). Questa ingegnosa colla modellabile costa solo 16 euro ed è reperibile anche su Amazon.

Tra le assurdità dal Web, gli oggetti strani di cui non sapevamo di avere bisogno, abbiamo anche lo “spremi tubi”, utilissimo per creme, dentifricio o anche in cucina con i tubetti di paté e concentrato di pomodoro.

Questo piccolo aggeggio di plastica funge come una mini pressa che spreme il tubetto dall’inizio alla fine, per evitare gli sprechi e far uscire il prodotto fino all’ultima goccia. Questo particolare oggetto è reperibile a poco più di 5 euro anche su Ebay.

Vediamo l’ultima chicca dal Web

Per ultimo, proponiamo un oggetto tanto assurdo quanto geniale. Si tratta della mini lavatrice da viaggio per calzini e mutande. Detta così fa anche un po’ ridere, ma questo mini elettrodomestico esiste davvero. Il modello più tecnologico ha al suo interno sia la funzione lavatrice che asciugatrice, che sfrutta alte temperature per igienizzare i piccoli indumenti. Un “mini lavaggio” dura circa 15-30 minuti ed è in grado di rimuovere germi e batteri dagli indumenti. Il suo prezzo varia dai 30 euro in su, a seconda di marchio, modello e tecnologia incorporata.

Dopo aver conosciuto questi assurdi oggettini reperibili online abbiamo capito che tutto ciò che potremmo immaginare sul Web probabilmente esiste già. Basta solo cercare!