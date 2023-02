Pochi euro e solo 70 Kcal per queste cotolette che puoi fare subito in 5 minuti

Se ti serve una cena sfiziosa ma anche economica e non troppo grassa qui troverai la risposta. Ecco come fare delle cotolette non troppo pesanti con pochi euro e in pochi minuti.

A volte pensare a cosa preparare per pranzo o per cena può essere davvero stancante. Non sempre si ha il tempo e la voglia di variare il menu o di trovare qualcosa che sia appetitoso anche per i bambini. Se una cosa è buona e sostanziosa costa troppo, se costa poco, di solito, non è così buona.

Invece, noi ti diremo come unire tutti gli aspetti positivi in un’unica soluzione. Praticamente ti stiamo per suggerire un pasto economico, non troppo pesante che puoi provare a fare subito perché richiede pochi ingredienti e poco tempo.

Pochi euro e solo 70 Kcal per queste cotolette molto saporite che stupiranno i tuoi invitati a pranzo o cena e che li porterà a chiederne ancora. Gli ingredienti sono pochi e probabilmente li avrai già a casa. Ma per saperne di più ecco l’elenco di tutto quello che serve e il procedimento da rispettare qui di seguito.

Pochi euro e solo 70 Kcal per queste cotolette straordinarie con zucchine e carote

Quella che puoi fare anche oggi è una ricetta molto semplice. Gli ingredienti da disporre sul tavolo sono i seguenti:

3 zucchine ;

; 1 carota ;

; 1 uovo ;

; 1 tazza di farina ;

; 1 tazza di mais ;

; olio extravergine di oliva ;

; origano ;

; sale.

Veniamo ora al procedimento. Pulisci, togli la buccia e grattugia le zucchine come se fossero pezzi di formaggio e poi mescola con un pizzico di sale in una ciotola. Prendi la carota e grattugia anche questa appena prima di scaldarla in una padella con un po’ di olio extravergine di oliva.

Cerca di asciugare per bene le zucchine e poi uniscile con tutto il resto: metti in un recipiente zucchine, carota, l’uovo, il mais e la farina con un po’ di origano. Amalgama tutto e poi con le mani realizza le polpette delle dimensioni che preferisci.

È arrivato il momento della cottura: padella con un filo di olio e polpette adagiate perfettamente a fuoco medio per alcuni minuti prima di girarle e coprirle con un coperchio. Dopo altri 5 minuti saranno pronte. Non ti rimane altro da fare che impiattare e servire, magari con un buon contorno.

Un consiglio in più per la ricetta

Naturalmente, come tutte le ricette, anche questa si può personalizzare a proprio piacimento. Ad esempio, insieme alla carota puoi mettere un po’ di aglio e cipolla e fare un piccolo soffritto prima di unire tutto nell’impasto.

Oppure, puoi decidere di completare la preparazione con una salsa allo yogurt con qualche erba aromatica per rendere il tutto più gustoso e più leggero. A te la scelta, anche a seconda dei gusti dei tuoi invitati.