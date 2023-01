Per il pasto sgarro dovresti provare questi hamburger fatti in casa buoni come al McDonald’s

Non hai voglia di uscire il sabato sera e vuoi provare qualcosa di delizioso fatto in casa? Questa potrebbe essere la ricetta perfetta…

Quando arriva il fine settimana e si fa la dieta, si pensa subito al pasto sgarro della settimana. Questo è fondamentale che ci sia, in modo da potersi togliere le proprie voglie e non abbuffarsi. È importante però che questo avvenga una volta a settimana, in modo da poter mantenere sempre una linea impeccabile. Ovviamente, se capita di mangiare qualcosa in più non previsto nella dieta, non succede niente. Quindi oggi andiamo a vedere un’alternativa economica dello sgarro, ovvero preparare i panini come quelli del McDonald’s a casa.

Ingredienti per i panini

Per fare circa 4 panini abbastanza grandi ci serviranno:

280 g di farina;

50 ml di acqua;

7 g di lievito fresco;

120 ml di latte;

30 ml di olio EVO;

2 cucchiaini di zucchero e 1 di sale.

Questo è ciò che ci servirà per preparare l’impasto del pane. Volendo, per risparmiare tempo, si possono comprare quelli pronti al supermercato.

Con cosa si può farcire?

La regola è metterci dentro tutto quello che a noi ci piace. Come idea potremmo utilizzare questi ingredienti:

hamburger;

pomodori;

uova;

patatine fritte;

cheddar;

insalata;

salsa BBQ.

Per il pasto sgarro dovresti provare questi hamburger fatti in casa anche con l’alternativa vegana

Una volta che abbiamo racimolato tutti i nostri ingredienti, possiamo metterci all’opera. Dunque come prima cosa vediamo come si fanno i panini. Prendiamo una ciotola e mettiamo la farina. Nei 50 ml di acqua sciogliamo il lievito fresco. Successivamente aggiungiamo il latte, leggermente caldo. Poi olio, sale e zucchero. Lo zucchero servirà per attivare il lievito. Impastiamo fino ad ottenere un panetto omogeneo e lasciamo lievitare per qualche ora fino a quando non raddoppia il volume. Passata qualche oretta dividiamo l’impasto in 4 panetti più piccoli e lasciamo lievitare altri 40 minuti.

Cottura e assemblaggio

Una volta che saranno lievitati non resta che inserirli nel forno. Li facciamo cuocere ad una temperatura di 220 gradi per circa 15 minuti. Se si preferiscono, si possono mettere sopra anche semi di sesamo o altro. Ora i nostri panini sono pronti. Li lasciamo raffreddare. Cuciniamo sulla piastra gli hamburger, le uova in padella e friggiamo le patatine fritte a parte. Tagliamo i pomodori e non ci resta che assemblare il tutto. Facciamo un primo strato di salsa BBQ. Successivamente mettiamo l’insalata, l’hamburger con il cheddar sciolto sopra, patatine, i pomodori e le uova. Un’altra manciata di salsa BBQ e possiamo chiudere il panino e godercelo. Potremmo fare anche delle alternative vegetariane. In quel caso utilizzeremo verdure grigliate e mozzarella. Oppure possiamo utilizzare hamburger vegani che troviamo tranquillamente nei supermercati. Per dare un tocco di sapore in più si potrebbe preparare della deliziosa cipolla caramellata. Quindi per il pasto sgarro dovresti provare questi hamburger, che conquisteranno sicuramente il tuo cuore e saranno un’ottima idea cena.