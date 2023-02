I Maneskin si sono arricchiti con le loro canzoni? Il loro patrimonio e come investono per far fruttare i loro soldi. Ecco la notizia che non ti aspetti

La band nasce nel 2016, poi si fa conoscere a X Factor dove si classifica seconda Parliamo dei Maneskin, che in poco tempo si sono fatti apprezzare in tutto il Mondo. Vincono nel 2021 il Festival di Sanremo con la canzone “Zitti e buoni”, poi partecipano all’Eurovision vincendo e ottenendo uno strepitoso successo. Hanno venduto oltre 40 milioni di dischi. Quindi, sembra quasi legittimo porsi la seguente curiosità: i Maneskin si sono arricchiti con le loro canzoni?

Sulla cresta dell’onda

Il gruppo è formato da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria). Dopo aver annunciato una tournèe mondiale, nel 2022 hanno vinto al MTV Video Music Awards. Poi viene pubblicato “The Loneliest”, che risulta essere il brano nella prima settimana più riprodotto al Mondo sulla piattaforma Spotify.

Solo facendo due calcoli, si potrebbe immaginare che i loro guadagni siano ultra milionari. Ma è così?

Stasera saranno fra i superospiti al Festival di Sanremo assieme a Peppino di Capri. Le prime due serate della kermesse sono state un successo straordinario e il pubblico anche stasera sicuramente premierà la conduzione di Amadeus e Gianni Morandi.

I Maneskin si sono arricchiti con le loro canzoni? Ecco la notizia che non ti aspetti

Come riportato da diversi organi di stampa, il loro fatturato nel 2020 è stato di circa 2 milioni di euro, salito nel 2021 a 2,1 milioni. Considerando i bilanci della loro società la Maneskin Empire, anche se il saldo del conto corrente è superiore ai 3,5 milioni di euro, la quota di guadagno per ogni componente della band si è aggirata fra i 50 ed 80 mila euro. Per il momento un guadagno davvero irrisorio rispetto al loro successo quasi planetario!

Come investono i guadagni?

La società è amministrata da Vittorio De Angelis, il padre di Victoria, che secondo molti sarebbe un ottimo manager, capace di prendere le decisioni giuste al momento giusto. Quali potrebbero essere le sue scelte di investimento? Non abbiamo notizie in merito. Tuttavia riteniamo probabile che, come il risparmiatore medio italiano, potrebbero investire in titoli di Stato, in qualche azione e in immobili.

Ci farebbe piacere avere delle loro dichiarazioni in merito.

