Pericolo scampato per i mercati, e ora si volerà fino al 17 febbraio: sono questi però i livelli di pericolo

Volano i mercati e nel giorno di setup generano un segnale di continuazione rialzista. Cosa attendere da ora in poi? Piazza Affari primeggia al Mondo con i +16,16% da inizio anno. Il Governo Meloni piace. Non tanto per le scelte economiche fatte, perché su questo fronte è ancora prematuro esprimersi, anche se i presupposti sono buoni. Piace perchè si presuppone stabilità politica per tutto il mandato. Dopo Draghi, oggi la Meloni potrebbe rappresentare quello che tutti gli italiani auspicano: la possibilità di assistere a un vero e proprio miracolo economico. L’Italia deve tornare al posto che gli compete:” deve tornare leader anche economico e di diritto essere importante nella sala dei bottoni. Checchè ne dica qualcuno, a nostro parere gli indicatori predittivi tendono verso questa strada. Pericolo scampato per i mercati, e ora si volerà fino al 17 febbraio. Scopriamo il perchè.

Il mese di febbraio vede scadere 3 setup, il 7, il 9 e il 17. Queste date, come da nostro storico tendono a intercettare nel 90% dei casi, minimi, massimi e esplosioni di momentum. Oggi si torna a salire dopo la debolezza dei giorni scorsi, soprattutto sulle Borse americane.

Sono questi però i livelli di pericolo

Alle ore 16.32 della giornata di contrattazione del 9 febbraio leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

15.575

Eurostoxx Future

4.255

Ftse Mib Future

27.570

S&P 500 Index

4.138,58.

Il grafico della settimana per il momento si è allineato quasi al 100% alla previsione

Se non cambierà qualcosa, ora si dovrebbe salire fino a domani.

Pericolo scampato per i mercati, e ora si volerà fino al 17 febbraio: cosa potrebbe cambiare le carte in tavola?

Ecco i livelli dei prezzi che manterranno il trend settimanale rialzista in corso:

Dax Future

15.300

Eurostoxx Future

4.197

Ftse Mib Future

26.760

S&P 500 Index

4.037.

Attenzione quindi alla chiusura odierna e a quella di domani. Ai livelli attuali, domani e la prossima settimana avranno probabilità dell’80% di segnare minimi e massimi superiori a quelli della settimana in corso. Escludendo che da ora a domani si chiuda la seduta di contrattazione sotto i livelli indicati. Secondo le nostre previsioni annuali, un ritracciamento anche forte ci dovrebbe essere fra il 6 marzo al 6/7 aprile, scadenze di setup annuali. Attendiamo un anno di forti rialzi.

