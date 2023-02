Come viene fatto il formaggio più costoso al Mondo e quali prodotti gli fanno concorrenza

Il formaggio è una vera prelibatezza e gli appassionati sono sempre alla ricerca di prodotti sconosciuti. Quelli più famosi sono molto costosi ma hanno anche un sapore unico. Ecco la lista delle migliori specialità.

Se dovessimo fare una classifica dei formaggi più costosi sul mercato rimarremmo sorpresi dai prezzi. L’elevata qualità però giustifica la spesa e chi può permetterselo e ama i formaggi è disposto a un piccolo sforzo pur di assaggiare alcune prelibatezze. Come, per esempio, il Bitto storico che è il formaggio più costoso d’Italia. Viene prodotto in estate sulle Prealpi Orobie con il latte di vacca crudo. Il suo prezzo è di 300 euro al chilo. È necessario naturalmente considerare che nei periodi di inflazione i prezzi potrebbero essere più alti.

Il formaggio più costoso del Mondo ha un prezzo nettamente superiore. Si tratta del Pule e viene prodotto in Serbia utilizzando il latte di asina. Richiede procedimenti complicati e non è facile da trovare. Un’asina produce 20 litri di latte all’anno, per avere un chilo di prodotto servono 25 litri che devono essere ottenuti con 3 mungiture al giorno. Il costo del formaggio è di 1.140 euro al chilo.

Ci proviamo anche in Italia

Come viene fatto il formaggio? Il latte di asina è proteico e ha pochi grassi, gli animali sono cresciuti nei Balcani e questo incide sulla qualità del prodotto. Essendo il formaggio privo di elementi solidi, la quantità del latte deve essere maggiore. Bisogna mungere 90 asine per ottenere un chilo di prodotto per questo viene aggiunto un 40% di latte di capra. Il latte di asina non reagisce al caglio come fanno quelli di pecora o di vacca. È necessario trovarne di qualità particolare e questo rende il processo di trasformazione più difficile del normale. Gli sforzi però vengono ripagati. Il Pule è granuloso, ricco di vitamine e minerali e secondo gli esperti è il formaggio con il sapore più buono al Mondo.

Anche in Italia viene prodotto un formaggio con il latte di asina. Per la realizzazione viene utilizzato il caglio di cammello. Si tratta dell’Asinino Reggiano che si vanta di essere il primo formaggio al Mondo a essere prodotto al 100% con latte di asina.

Come viene fatto il formaggio che costa di più, specialità da tutto il Mondo

La lista dei formaggi costosi che insidiano il primato del Pule è corposa. Ma le distanze sono ancora nette. Al secondo posto, infatti, troviamo il Moose cheese che proviene dalla Svezia ed è fatto con il latte di alce. Sono animali rari quindi la produzione di formaggio è limitata. 300 chili di formaggio all’anno e se vogliamo assaggiarlo dobbiamo spendere 1.000 euro al chilo.

Dal Regno Unito arriva il White Stilton Gold, 900 euro al chilo. È un formaggio fatto di latte vaccino contiene un ingrediente segreto che lo impreziosisce nel vero senso della parola. Si tratta di alcune gocce d’oro commestibili che i 6 caseifici che lo producono inseriscono per renderlo unico. Infine, troviamo il Wyke Farms Cheddar, sempre dal Regno Unito che ha una tradizione storica. Prodotto fin dal 1860 con l’aggiunta di tartufo viene fatto stagionare per 1 anno. Il suo costo è di 500 euro al chilo. Assaggiare questi formaggi è una vera esperienza culinaria. Purtroppo i costi sono spesso proibitivi.