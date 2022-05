Per diffondere la nostra cultura nel Mondo bastano davvero poche cose. Certo, chi ama l’Italia conosce già i nostri tratti fondamentali. Conosce già il Colosseo, Dante, la pizza. Anche la pasta al pomodoro, pranzo per eccellenza delle tavole italiane, gode di ottima fama. Specialmente quando si associano alla salsa al pomodoro gli spaghetti, altro ingrediente estremamente conosciuto del nostro bel Paese.

Tuttavia, se vogliamo stare al passo con i tempi, dobbiamo sicuramente metterci nuovamente in gioco. Lo fecero i nostri nonni dopo la Seconda Guerra Mondiale grazie anche al boom economico degli anni 60. Possiamo, però, provarci anche noi, innovando un po’ la nostra tradizione gastronomica e culinaria.

Possiamo farlo proprio partendo da un grandissimo classico che tutti già conoscono. Infatti, pochi cucinano gli spaghetti al pomodoro così dolci grazie all’inserimento di un ingrediente molto comune.

Ingredienti

250 grammi di spaghetti;

1 kg di pomodorini datterini;

zucchero di canna, quanto basta;

120 grammi di basilico;

50 ml di panna;

50 grammi di zucchero semolato.

Preparazione

Gli spaghetti al pomodoro possono diventare un dolce. Alla vista, questo piatto sembra proprio il classico primo che ha affascinato tutti. Quando, però, lo assaggiamo, ci rendiamo conto di avere di fronte a noi un ottimo dolce.

Gli ingredienti fondamentali per questa preparazione sono gli stessi, ma se aggiungiamo o zucchero cambia tutto. In particolare, dobbiamo cominciare la ricetta tagliando i pomodorini a meta. Li passiamo sotto acqua fredda corrente per lavarli bene e poi li asciughiamo.

A questo punto, li cospargiamo con tanto zucchero di canna e li inforniamo per un quarto d’ora alla temperatura di 180 gradi. In seguito, aspettiamo un attimo che si raffreddino e poi con un po’ d’acqua li frulliamo.

Pochi cucinano gli spaghetti al pomodoro così dolci grazie all’aggiunta di un ingrediente comune

A questo punto, cuociamo gli spaghetti in acqua bollente e li scoliamo. Non aggiungiamo il sale nell’acqua come faremmo normalmente per non dover aggiungere troppo zucchero dopo. Infatti, cominciamo poi a condirli con questa salsa di pomodorini che abbiamo creato e poi aggiungiamo lo zucchero semolato e la panna.

Facciamo passare tutto in padella per un minuto e poi serviamo. Aggiungiamo, infine, le foglie di basilico per dare un tocco di verde al piatto e la pietanza è pronta. Possiamo servirla come primo piatto per stupire gli ospiti o anche come dolce alternativo.

