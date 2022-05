Per coltivare piante di pomodoro dai frutti dolci e succosissimi nell’orto o in vaso sul balcone basterebbe questa semplice mossa

Il pomodoro è il simbolo della tradizione mediterranea. La pianta del pomodoro è originaria del Perù. In Messico la coltivarono prima i Maya e poi gli Aztechi. Da ormai 200 anni a questa parte, questa pianta costituisce una delle più importanti colture da orto. Esistono tantissime varietà di pomodori. San Marzano, cuore di bue, a grappolo, Pachino, ciliegino… Solo per citare le tipologie più note. Il pomodoro è l’ortaggio che non manca nei classici orti domestici. Tra l’altro, la pianta di pomodoro si può coltivare anche in vaso e non solo in piena terra. Il pomodoro è un ortaggio che si presta per innumerevoli utilizzi. Anzitutto, lo possiamo gustare in tutta la sua semplicità. Semplicemente condito con sale, olio e origano, è una bontà insieme ad una bella mozzarella fresca.

Ma lo possiamo unire anche ad altre verdure di stagione, per un’insalata mista da servire come contorno. Inoltre, con il pomodoro possiamo anche preparare un buon sugo per condire la pasta o per farcire pizza e bruschette. Talvolta può capitare che il sugo sia un po’ acido. Per scongiurare questo guaio, che potrebbe rovinare il piatto finale, basterebbe conoscere ed applicare questo semplicissimo trucchetto. Ma torniamo ad occuparci della coltivazione dei pomodori nell’orto.

Alcuni consigli per la coltivazione

Cominciamo col vedere alcune regole per coltivare piante di pomodoro nell’orto e anche in vaso. I pomodori sono coltivabili praticamente in ogni zona d’Italia, purché siano ben esposti al sole. Questa pianta comincia a germogliare quando la temperatura è di almeno 15/20 gradi. Sotto ai 5 gradi la crescita si interrompe. La pianta di pomodori teme il gelo ma non sopporta neppure l’eccessiva aridità. L’ideale sarebbe procedere con le irrigazioni un paio di volte alla settimana. Questa pianta ama annaffiature abbondanti ma occorre fare attenzione a non creare ristagni idrici.

Per procedere con la coltivazione del pomodoro è importante predisporre dei sostegni. Questi, infatti, sono fondamentali per evitare che la pianta, crescendo, si sdrai o, nella peggiore delle ipotesi, si rompa a causa del peso dei suoi stessi frutti. Basterebbe un semplice palo conficcato nel terreno. Lo scopo è quello di aiutare la pianta a mantenere una posizione eretta. Una volta realizzato il tutore di sostegno, a mano a mano che la pianta cresce, è necessario ricordarsi di legare il fusto.

Per coltivare piante di pomodoro dai frutti dolci e succosissimi nell’orto o in vaso sul balcone basterebbe questa semplice mossa

Coltivare un orto regala tante soddisfazioni. Portare in tavola i prodotti curati con le nostre mani e che vediamo crescere giorno dopo giorno è grande motivo d’orgoglio. Senza dimenticare il fatto che, in genere, frutti e ortaggi coltivati direttamente da noi sono molto più genuini rispetto a quelli che si acquistano. A meno che non si opti per coltivazioni biologiche o a Km0, spesso si tratta di prodotti provenienti dall’estero e che, di frequente, vengono trattati anche con pesticidi e altri prodotti nocivi per la nostra salute. Coltivando direttamente noi i nostri ortaggi, siamo sicuri di quel che portiamo in tavola. Per avere dei pomodori molto dolci e succosi, dovremo arricchire il terreno con del bicarbonato o dell’argilla verde. In questo modo, saremo sicuri di avere dei frutti dolcissimi.

