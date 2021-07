Il nostro corpo per funzionare al meglio ha bisogno dei giusti nutrienti. Vitamine, fibre, proteine e carboidrati sono tra questi, ma ci sono altri importanti componenti da non trascurare. I sali minerali, infatti, sono assai importanti per il nostro benessere, soprattutto in estate. Tra questi il potassio gioca un ruolo estremamente utile.

Certamente tutti o quasi sapremo come sia contenuto in buona quantità nelle banane. Anche verdure e ortaggi come piselli, fagioli, spinaci e frutta come mandorle e kiwi offrono un importante contributo di questo minerale. Quello che ci potrebbe stupire, però, è sapere che potremmo fare scorta di potassio anche grazie a un altro ingrediente insospettabile. Si tratta di una salsa che usiamo spesso per accompagnare i secondi piatti e povera di grassi. Scopriamo con la nostra Redazione di cosa stiamo parlando.

Perché includere il potassio nella dieta

I benefici del potassio non sono da trascurare e la sua presenza nella dieta quotidiana è indiscutibile. Tra i tanti effetti positivi vi è la capacità di rilassare e aiutare il sonno. Inoltre regola la pressione sanguigna e l’attività del cuore, e stimola la forza muscolare. È poi un eccellente aiuto per recuperare le energie perse in giornata, fattore non di poco conto in questo caldo periodo.

Pochi crederebbero che questa salsa sia magra e un fenomenale integratore di potassio

Ma allora qual è il prodotto misterioso che mai avremmo detto traboccasse di potassio? La risposta è semplice: si tratta del comunissimo ketchup. Pochi crederebbero che questa salsa sia magra e un fenomenale integratore di potassio, ma è proprio così. Infatti, mediamente 100 gr di ketchup contengono ben 5901 mg di potassio, una quantità invidiabile per una salsa non sempre vista di buon occhio. Come ricorda il dottore nutrizionista Loreto Nemi, questa salsa ha poi un apporto calorico medio-basso, con solo 100 kcal per 100 gr. Come se non bastasse, ha pure un basso contenuto di grassi.

Occhio però a dosi e ingredienti

Detto ciò non si intende santificare il ketchup. Secondo Nemi è bene consumarlo in giusta misura e con criterio. Leggiamo bene sulla confezione e prestiamo attenzione agli additivi come l’E211 e agli esaltatori di sapidità. Meglio poi se gli ingredienti principali sono presenti in buone quantità.