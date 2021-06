La frutta è un alimento eccezionale che non può mancare assolutamente nella dieta di nessuno. È fonte di vitamine, fibre e molte altre sostanze che aiutano il nostro corpo a svolgere correttamente una miriade di funzioni vitali. Il binomio con la verdura è indissolubile per il nostro benessere fisico.

Ogni periodo dell’anno prevede una tipologia di frutti differente. E anche con l’estate questa rotazione prosegue e arrivano nuovi alimenti colorati e freschissimi sugli scaffali dei supermercati. Tra i tanti frutti estivi ve n’è uno in particolare dai mille benefici e molto apprezzato per la sua polpa zuccherina. Il suo valore aggiunto è quello di essere un grande alleato per combattere due problematiche tipiche dei mesi caldi: l’insonnia e gli sbalzi di pressione.

Due sintomi da non sottovalutare

Insonnia e pressione sono due fattori strettamente collegati fra loro. Lo dicono diversi studi, tra i quali quelli pubblicati su una prestigiosa rivista di una società giapponese specializzata in ipertensione arteriosa. Non dormire non solo fa sentire affaticati e di cattivo umore, ma può incidere sulle probabilità di riscontrare problemi cardiaci e aumentare notevolmente la pressione.

In estate questo problema si accentua per colpa del caldo, delle giornate che si allungano o più banalmente delle fastidiosissime zanzare. Per fortuna l’alimentazione ci può venire in soccorso.

Ecco il frutto estivo dolcissimo che favorisce il sonno e regola la pressione

Se vogliamo dormire meglio e mantenere su livelli normali la pressione, dovremmo abituarci tutti a mangiare le pesche. Ecco il frutto estivo dolcissimo che favorisce il sonno e regola la pressione. Oltre che a rinforzare le difese immunitarie e ridurre il colesterolo, questo frutto è un importante rimedio per favorire il sonno.

Infatti le pesche sono ricche di magnesio, che favorisce il rilassamento muscolare e placa il nervosismo, calmandoci. Inoltre, il buon contenuto di potassio aiuta a stabilizzare la pressione, abbassandone i livelli. Ecco perché abbiamo la fortuna di avere a disposizione in questo periodo un alimento delizioso e allo stesso tempo benefico per la salute.

