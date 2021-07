Cucinare prevede l’utilizzo di tanti ingredienti saporiti. Ma per realizzare le migliori ricette facciamo anche innumerevoli scarti. Un esempio lampante riguarda le verdure. Di questi alimenti spesso e volentieri impieghiamo solo determinate parti, quelle che riteniamo adatte per i nostri piatti. Il resto va inevitabilmente a finire nella spazzatura.

Non sempre però dovremmo gettare subito via i resti degli alimenti. Pensandoci bene si potrebbero reimpiegare in modi davvero intelligenti in cucina. Ad esempio, molti li buttano ma gli scarti delle verdure sono gustosissimi se riutilizzati così.

Ridare valore a ciò che non si considera

Per convincere di quanto detto, potrebbe sorprendere questo eccezionale riutilizzo delle scorze degli agrumi. O ancora questo impensabile riciclo del liquido dei sottaceti. Due modi geniali che testimoniano l’importanza di ciò che normalmente tendiamo a eliminare. Solo perché una parte di un alimento appare meno bella alla vista o meno succosa non significa che non abbia la sua utilità. Dunque, vediamo ora il motivo per cui delle verdure non si dovrebbe gettare nulla.

Molti li buttano ma gli scarti delle verdure sono gustosissimi se riutilizzati così

Ciò che la nostra Redazione propone oggi è un sorprendente riciclo degli scarti di alcune verdure. Nello specifico ciò che riutilizzeremo saranno i baccelli dei piselli, le foglie esterne del carciofo, i gambi degli asparagi e la parte verde dei cipollotti. Il risultato finale sarà un pesto cremoso da impazzire.

Si inizia lavando i baccelli, poi si tagliano le estremità. Quindi si puliscono per bene i gambi degli asparagi. Li mettiamo poi a bollire in una pentola con acqua insieme alle foglie del carciofo e gli scarti dei cipollotti. Cuociamoli per circa 15 minuti prima di scolarli. Inseriamo le verdure cotte con qualche foglia di basilico, sale e olio extravergine di oliva a piacere in un frullatore ad immersione. Tritiamo tutto perfettamente finché non avremo ricavato una salsina densa e priva di grumi. Infine, con l’aiuto di un setaccio eliminiamo i residui rimasti nel pesto. Ecco la nostra salsa gustosa e vellutata, perfetta come condimento per la pasta o per accompagnare dei cracker o una fetta di pane tostato.