Finalmente con queste piante potremo avere stanze e balconi colorati come i tropici 

Avere terrazze, balconi e case fiorite, è l’ambizione di molti, soprattutto in questo periodo che si sfrutta di più lo spazio esterno. Con l’estate vedere i colori dei fiori e un po’ di vegetazione, appena svegli o all’imbrunire, regala sensazioni positive. Non è facile individuare quali siano le piante che sopportano di più le alte temperature. Se non scegliamo bene potremo rischiare di farle morire molto presto. Invece di acquistare sempre le solite, si può optare per alcune piante più esotiche, che sopravvivano perfettamente con il caldo. Resistono alla siccità, hanno un aspetto affascinante, possono essere coltivate sia in vaso che sul terreno. Le fioriture sono particolari, piene di colori caldi ed eccentrici, donano all’ambiente un look da vacanza oltreoceano.

Finalmente potremo avere stanze e balconi colorati come i tropici con queste piante bellissime, da tenere dentro e fuori casa.

Piante da interno…

Si definiscono esotiche tutte quelle piante che provengono dall’emisfero opposto e quindi sono abituate ad habitat e stagioni diverse. La maggior parte soffre il freddo ed è più opportuno tenerle dentro casa. Per decorare gli angoli vuoti di casa la Kenzia è perfetta. Infatti è elegante ed ha l’aspetto di una piccola palma. Ha bisogno di molta acqua, è raro che fiorisca ma è sempreverde quindi, se trattata bene, manterrà un colore vivo. Un’altra pianta sempre verde, originaria dell’Africa è la Clivia, con foglie allungate verdi e fiori grandi e sgargianti. È semplice da coltivare in vaso, non ha bisogno di molte cure, ma abbellisce con stile gli spazi.

…e da esterno

Alcune piante tropicali più resistenti, possono essere tranquillamente posizionate in giardino, per conferire un’atmosfera esotica. Ad esempio le Cycas, simili alle palme, devono essere disposte a mezz’ombra su terreno umido, ma non sono complicate da coltivare. La Strelitzia vive bene sia in vaso che a terra, sempreverde di forma cespugliosa, produce dei fiori che sono un’opera d’arte di forme e colori.

Le varietà esotiche includono anche meravigliosi alberi da frutto. Le tipologie che sopravvivono bene al clima temperato del Mediterraneo sono: Maracuja, Avocado, il ciliegio cinese. Ci vorrà un po’ di impegno all’inizio, ma il risultato finale sarà sbalorditivo.

