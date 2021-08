Negli ultimi anni le corsie dei supermercati si sono arricchite sempre di più di frutti provenienti da ogni angolo del Mondo. Alcuni vanno maneggiati con cura. Ad esempio, dobbiamo fare “attenzione a questo frutto esotico sempre più diffuso può causare sintomi simili al Parkinson”. Altri possiamo mangiarli senza nessun tipo di problema. Oggi parleremo proprio di uno di essi: la banana rossa. Pochi conoscono questo strano frutto rosso ma è un vero concentrato di antiossidanti. Andiamo a scoprire quali sono e come inserirlo nella dieta.

Pochi conoscono questo strano frutto rosso ma è un vero concentrato di antiossidanti

La banana rossa non è uno strano esperimento genetico ma un frutto antichissimo originario dell’India e arrivato in America intorno al 1500. E da qualche anno possiamo trovarla facilmente anche in Italia.

Le banane rosse sono frutti molto particolari. Vanno mangiati soltanto quando sono completamente maturi e il loro gusto ricorda vagamente quello del lampone.

Ma quello che qui ci interessa sono le straordinarie proprietà nutrizionali delle banane rosse. In primo luogo hanno una elevata concentrazione di Vitamina C e B6 e sono ricchissime di potassio.

Ciò che le differenzia dalle classiche banane gialle, però, è la quantità di antiossidanti presenti. Nelle “rosse” possiamo trovare antociani, dopamina e carotenoidi.

Il beta-carotene di cui le banane rosse sono ricchissime è una delle sostanze più potenti per contrastare l’azione dei radicali liberi secondo la scienza. In più il beta-carotene è la base della Vitamina A, fondamentale per proteggere pelle e occhi.

Rispetto alle banane gialle, le rosse hanno anche un indice glicemico più basso e sono perfette per le diete a basso contenuto di zuccheri.

Come mangiarle

Ovviamente possiamo mangiare le banane rosse come qualsiasi altro frutto. In questo caso stando bene attenti che siano mature al punto giusto.

Per mantenere intatto l’apporto di vitamine e antiossidanti dovremmo sempre consumarle crude. Magari come base per una gustosa macedonia, per un frappé o per un frullato. Se siamo abituati a mangiare frutta a colazione possiamo anche abbinarle allo yogurt magro.

Nel caso volessimo tentare la cottura abbiamo due possibilità. La prima è quella di preparare un dolcissimo pane alle banane. In alternativa possiamo provare anche friggerle e trasformarle in chips. Ci basterà tagliarle a fettine sottili, aggiungere un pizzico di sale e passarle in una padella con olio da frittura.

Approfondimento

