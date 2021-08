I frutti tropicali stanno entrando sempre più spesso nei nostri regimi alimentari. Ieri abbiamo parlato della graviola e “attenzione a questo frutto esotico sempre più diffuso può causare sintomi simili al Parkinson”. Oggi ci concentreremo su un altro prodotto da anni presente sulle nostre tavole: la papaya. Tutti la conosciamo per le sue proprietà diuretiche e antinfiammatorie. Ma pochi sanno che questo famoso e gustosissimo frutto esotico protegge dal tumore al colon.

La papaya è uno dei frutti più ricchi di antiossidanti presenti in natura. E può rivelarsi fenomenale nel prevenire il tumore al colon. Secondo alcune recenti ricerche scientifiche, le fibre del frutto hanno la capacità di legarsi ad alcune tossine proteggendo le cellule dell’intestino dalle degenerazioni tumorali. Ma non solo. La papaya contiene elevate quantità di Vitamina C ed E. Due vitamine che tengono al riparo i tessuti dagli effetti dannosi dei radicali liberi sul DNA cellulare.

Le altre proprietà e come consumarla nel modo giusto

La prevenzione del tumore al colon non è l’unica proprietà di questo straordinario prodotto. La papaya è conosciuta anche come frutto della longevità e della vitalità. E questo perché al suo interno possiamo trovare grandi concentrazioni di zinco e magnesio. Proprio i minerali fondamentali per combattere la stanchezza e mantenere il cervello sempre in forma.

In più è anche ricchissima di fibre e antiossidanti e spesso i medici la consigliano per tenere sotto controllo i livelli di colesterolo cattivo.

Ma attenzione. Anche con la papaya non dovremmo mai esagerare. Chi è allergico al lattice dovrebbe sempre evitarla. La scorza ne è ricca e potrebbe provocare reazioni allergiche.

Se siamo in cura con farmaci anticoagulanti e diuretici è meglio ridurne il consumo. Il frutto potrebbe amplificare l’azione dei medicinali. Anche le donne in gravidanza non dovrebbero mangiare la papaya. La papaina rischia di danneggiare il feto.

Non esistono quantità di papaya giornaliera consigliata ma in linea di massima è sempre meglio non superare le due o tre fette al giorno.

