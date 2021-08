Le belle giornate estive ci scaldano e ci tengono occupati per tutto agosto. Mare e spiaggia sono i nostri alleati ideali per passare il tempo e prenderci una meritata vacanza. L’estate ha però una fine e non potremo sollazzarci in eterno sotto l’ombrellone. Uno dei passatempi migliori e più salutari quando si è in casa è senza dubbio la lettura. Ogni mese vediamo nelle librerie tante nuove uscite interessanti e per tutti i gusti. Anche gli ultimi giorni di agosto non ci deludono e danno il benvenuto a tante letture assolutamente imperdibili. Ecco tra i tanti 2 libri emozionanti per mente e cuore che tutti dovrebbero leggere a settembre.

Città di spettri di Victoria Schwab

La talentuosa scrittrice americana Victoria Schwab ritorna con un libro che non possiamo farci scappare. “Città di spettri” è un mix di thriller e fantasy che terrà certamente col fiato sospeso dalla prima all’ultima riga. Tutto ruota attorno alla resurrezione di Cass, in precedenza morta affogata. A causa di questa disgrazia la protagonista ha però acquisito un’abilità che definire singolare è riduttivo. Infatti, da ora è in grado di interagire con i fantasmi e passare dal regno dei vivi a quello dei morti.

Cass a un certo punto dovrà trasferirsi con la famiglia in Scozia, a Edimburgo (città in cui l’autrice attualmente vive). Qui incontrerà un’altra ragazza con la sua stessa capacità e tenterà di approfondire la sua conoscenza circa il mondo ultraterreno. Tra misteri, spettri ed eventi soprannaturali il nuovo libro di Victoria Schwab ci terrà incollati alla lettura e farà buona compagnia nei pomeriggi o la sera prima di spegnere la luce. Disponibile a partire dal 31 agosto nelle librerie.

2 libri emozionanti per mente e cuore che tutti dovrebbero leggere a settembre: Un fuoco che brucia lento di Paula Hawkins

Il nuovo capolavoro di Paula Hawkins è un puro concentrato di adrenalina. La scrittrice inglese ritorna in grande stile dopo il best seller “La ragazza del treno” e “Dentro l’acqua”. I due libri che l’hanno resa famosa nel Mondo sono solamente il preludio a quest’opera che fa palpitare il cuore. “Un fuoco che brucia dentro” vede al centro un caso di omicidio in apparenza semplice ma più complesso di quel che sembra.

Il passato ha portato sofferenza e malumori a tre donne, che vogliono vendicarsi dei torti subiti. Una di loro si allontana imbrattata di sangue dal corpo senza vita di un giovane inglese. Sebbene gli indizi portino a lei come assassina, non tutto potrebbe essere come appare. L’intento della scrittrice è sottolineare come i segni degli incidenti subiti da piccoli si possano ripercuotere a molti anni di distanza e segnare una vita. Se i gialli ci appassionano non possiamo perderci assolutamente questa lettura reperibile dal 31 agosto in libreria.

