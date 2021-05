La definizione di “pesce povero” come ben sanno i pescatori non indica la pochezza di ingredienti, ma il fatto di essere poco conosciuti e a buon mercato. Addirittura, i grandi chef li chiamano pesci poveri ma questi, poco conosciuti, sono buonissimi e molto meno cari dei più famosi. Senza far mancare sulle tavole né il sapore e tantomeno i nutrienti tipici del pesce. Nel nostro Mediterraneo sono presenti circa 300 specie di pesce. Ma nelle nostre cucine, alla fine, girano quasi sempre una decina di tipi. Vediamo quali sono questi pesci rinomati, ma quasi sconosciuti.

La più ricca di proteine

Se siamo alla ricerca di un pesce altamente proteico e dal gusto davvero delicato, ecco la Mormora. Qui parliamo di una specie considerata pregiata, davvero speciale abbinata a qualsiasi tipo di verdura. Cotta e cruda. La Mormora è particolarmente ricca di proteine e gli chef amano cucinarla assieme ai primi, soprattutto agli spaghetti. Ma, è anche molto apprezzata in versione grigliata, con limone e aromi, soprattutto per chi è in regime dietetico.

Un parente povero dello sgombro

I grandi chef li chiamano pesci poveri ma questi, poco conosciuti, sono buonissimi e molto meno cari dei più famosi. È il caso dello sgombro cavallo, considerato il parente povero di quello tradizionale. Pesce tipico di tutte le coste italiane, possiamo apprezzarlo e gustarlo nei ristoranti dei litorali. La sua carne è molto saporita, delicata e ricca di polpa, tanto da piacere molto anche ai bambini. La consigliamo sulla brace, semplicemente condita con gli aromi, un goccio di olio extravergine a crudo e il succo di limone.

Il pesce migliore del momento

Parlare di pesce fresco vuol dire sempre mangiare bene in maniera salutare. C’è un pesce, considerato stagionale, perché e uno dei pescati principali proprio di questo periodo. Si chiama leccia stella, ed è assai diffuso in tutto il Mediterraneo. Dalla carne saporita e intensa, è protagonista delle classiche grigliate abbinate ai pomodorini e alle erbette aromatiche.

