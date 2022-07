Le api sono importantissime per l’equilibrio dell’ecosistema e ci regalano un nettare prezioso. Il miele non è solo una delizia per il palato, ma rappresenta un alimento utile al nostro organismo ed al nostro corpo.

Se acquistato da produttori seri e professionali è sicuramente un alleato della nostra salute. Ma ci sono moltissime tipologie di miele, alcune addirittura quasi sconosciute.

Una di queste è il miele di sulla, poco noto e del quale non si conoscono le caratteristiche.

Pochi conoscono questo miele italiano raro e ricco di proprietà che non è acacia, ailanto o coriandolo

Il miele di sulla è prodotto solo in Italia ed è uno dei mieli più rari al Mondo.

Gli apicoltori portano le api su estesi campi di fiori rossi, che si trovano solo in alcune delle nostre Regioni. Il frutto della sulla è un legume giallognolo, tondeggiante, molto acquoso e zuccherino. Per questo le api apprezzano ed utilizzano il fiore di questa pianta producendo un ottimo miele.

In Italia queste piante sono diffuse al Centro-Sud, perché non resistono a temperature troppo rigide.

La sulla viene coltivata in quanto frutti e fusti sono un ottimo foraggio per gli animali da pascolo e per gli uccelli.

Il miele di sulla può essere utilizzato come dolcificante naturale ed apporta circa 60 calorie per ogni cucchiaio. Non contiene lattosio, glutine, istamina o colesterolo e sarebbe da preferire allo zucchero, in quanto contiene circa il 33% di calorie in meno.

Il miele di sulla è ricco di ferro, magnesio, zinco e rame. Contiene anche buone quantità di vitamina A e C.

Naturalmente tutte le sue qualità potranno esserci d’aiuto solo se acquisteremo un miele puro e non contraffatto.

Particolarità di questo miele ed il suo prezzo

Grazie al suo alto contenuto in sali minerali è molto apprezzato da chi pratica sport. È meno dolce dell’acacia o del millefiori e quindi più gradito da chi non ama gli alimenti eccessivamente zuccherini. In pochi conoscono questo miele italiano delizioso che si potrebbe preferire a tanti altri.

Avrebbe un effetto depurativo e disintossicante per il fegato, se consumato regolarmente. Ideale per dolcificare tazze di tè verde o tisane, si scioglie facilmente anche nelle bevande fredde, ha infatti la stessa consistenza del miele di acacia. Sembrerebbe avere anche effetti diuretici e lassativi.

Darebbe un importante aiuto contro il mal di gola e la tosse. Se ne consiglierebbe inoltre l’applicazione su brufoli e acne, grazie alle sue proprietà antisettiche ed emollienti.

Il prezzo al chilogrammo di questo miele portentoso e sano oscilla tra i 14 ed i 19 euro.

Lettura consigliata

Per risparmiare sulla ceretta, basta rasoio e crema depilatoria ma questa tecnica fai da te semplice e poco costosa