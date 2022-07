Luglio sta passando velocemente e il Cielo astrale di questo mese porterà cambiamenti e sconvolgimenti per alcuni di noi. I pianeti e il loro movimento possono influenzare in modo positivo o negativo le nostre energie, i pensieri e le azioni. Oggi vogliamo svelare che per alcuni fortunatissimi segni zodiacali si prevedono occasioni d’oro, mentre altri 2 dovranno fare i conti con Venere avverso. Il Pianeta dell’amore e dei sentimenti potrebbe complicare la vita a qualcuno nei prossimi giorni.

Giorni positivi e ricchi di novità

I Sagittario stanno vivendo un periodo molto felice ed appagante. Soprattutto sul fronte del lavoro, le cose procedono per il verso giusto, senza troppi ostacoli e difficoltà. È un periodo di grande crescita che potrà durare ancora per gran parte del mese di luglio. Il favore delle stelle accompagnerà i Sagittario anche nei sentimenti, aiutando ad esternare con più facilità i propri desideri e bisogni.

Per il segno della Bilancia è un momento d’oro in cui stimoli e nuovi obiettivi non mancano. Un’importante proposta potrà rendere felici i Bilancia che dovranno però valutare con attenzione tutti i pro e contro. In amore c’è grande intesa e sentimento e le coppie più recenti sono alla costante ricerca di emozioni e nuove esperienze da condividere. Una sorpresa inaspettata potrebbe arrivare da una persona cara e regalare molta gioia e spensieratezza.

Soldi e sorprese per Sagittario e Bilancia, ma problemi in amore per altri 2 segni zodiacali

Per i Vergine saranno giorni difficili e pieni di problemi. In coppia c’è difficoltà di comunicazione, il dialogo scarseggia e le incomprensioni aumentano. Un segreto scomodo sta diventando faticoso da mantenere e questa condizione genera ansie e paure. La sincerità è sempre la chiave migliore per risolvere una brutta situazione, ma occorrerà essere sensibili e muoversi con grande cautela. Per questo motivo, i Vergine potranno sentirsi distratti e poco produttivi e le giornate di lavoro appariranno infinite. Per superare questo momento complicato, può essere utile cercare una distrazione e dedicarsi a una passione accantonata da tempo.

Acquario

All’orizzonte ci sono soldi e sorprese per Sagittario e Bilancia, mentre l’Acquario dovrà affrontare alcuni problemi. Una Luna poco favorevole potrebbe complicare la vita dei nati sotto questo segno d’aria. Uno spiacevole imprevisto potrebbe innervosire parecchio anche i più calmi e pacati Acquario. L’aiuto della famiglia e degli amici sarà fondamentale per riportare la situazione alla normalità. Anche in amore le cose vanno male perché regnano sospetto e poca fiducia. Il partner potrebbe mostrarsi troppo possessivo e geloso per via di una nuova amicizia. Gli Acquario non saranno disposti a cedere a compromessi e questo atteggiamento potrebbe alimentare ulteriori tensioni. Per ritrovare l’equilibrio nella coppia sarà necessaria pazienza e volontà da entrambe le parti. Le coppie più forti e stabili riusciranno a superare anche questa difficoltà.

Approfondimento

