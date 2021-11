Viaggiare è sempre un’esperienza impagabile, perché potremmo scoprire nuovi scorci e culture, anche se si tratta solo di spostarsi di poche centinaia di chilometri. L’Italia è un Paese ricco di cultura e tradizioni antichissime e spettacolari ed è sempre l’occasione giusta per scegliere una città da visitare.

Ci sono città più romantiche, adatte alle fughe d’amore, quelle marinare, dove andare a rilassarsi d’estate ed anche quelle dedicate ai famosi mercatini di Natale. Ogni posto ha le sue determinate caratteristiche, anche storiche, dove è anche un piacere gustare esclusivi prodotti tipici del territorio.

Non esiste una vera e propria classifica delle città più belle, ma vale la pena visitarle tutte per rimanere stupiti.

In questo articolo scopriremo delle destinazioni mozzafiato, dove potremmo organizzare un veloce weekend o una vacanza più lunga. Un’opportunità per assaporare storia, cultura, paesaggi da favola e prodotti enogastronomici.

Sono queste le affascinanti città d’Italia dove vivere una vacanza all’insegna di storia e cibo

In provincia di Isernia, in Molise, troviamo Scapoli, su un colle a ridosso delle Mainarde, oltre 600 metri dal livello del mare. Un piccolo comune di pochi abitanti, meno di mille, conosciuto soprattutto per uno strumento antico e tradizionale, la zampogna.

Infatti, è possibile vedere particolari botteghe dove costruiscono con arte quest’antico strumento a fiato. Rientra tra i paesi italiani premiati con la bandiera arancione dal Touring club italiano, per ospitalità, bellezza e patrimonio culturale. Oltre a poter visitare le strette stradine, le chiese, l’antica Fortezza Lombarda, potremo gustare i piatti tipici come il raviolo scapolese

Matera, in Basilicata, città antica e unica. La città dei Sassi è ricavata dalla roccia, una vera chicca, anche a livello archeologico, visto i resti risalenti al paleolitico.

I Sassi sono Patrimonio Mondiale dell’Umanità, affascinanti case grotta, che ora sono dei musei. Rimarremo incantati dalle chiese rupestri nel parco della Murgia, dal centro storico e dalla meravigliosa vista che offre. Assaporeremo il piatto tipico a base di pecora, ovvero la pignata, la cialledda e la crapiata.

Apricale

In Liguria, in provincia di Imperia, c’è Apricale, un borgo medievale indimenticabile, ricco di chiese e dove immergersi anche nella Natura. Il castello della Lucertola, bello e imponente è anche un museo di storia, oltre che sede di eventi e manifestazioni. Degne di nota le stradine medievali del luogo e le scale, dove poter passeggiare e ammirare antiche locande, dove servono i barbagiuai, dei ravioli con zucca.