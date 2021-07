Lo zucchero è un alimento che si ricava dalla barbabietola o dalla canna da zucchero. Insieme al sale e alle spezie, non manca mai all’interno della nostra dispensa. Con il suo sapore dolce, serve a rendere meno amare le bevande e più gustosi i dolci.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce che il consumo giornaliero di zucchero non deve superare i 25 grammi al giorno, pari a 5/6 cucchiaini.

Ma spesso, senza rendercene conto, ingeriamo molto più zucchero di quello consigliato.

Pochi conoscono questo alimento dal basso indice glicemico che sostituisce perfettamente lo zucchero

Un consumo eccessivo di zucchero può provocare molti problemi alla nostra salute: obesità, carie, glicemia alta, ipertensione.

Ma questo non vuol dire eliminarlo del tutto.

Se non possiamo fare a meno del gusto zuccherato, ricorriamo a dolcificanti naturali.

Un alimento naturale, dalle origini antichissime, noto da secoli in Giappone.

L’amasake o amazake si ottiene dalla fermentazione del riso, dell’avena o del miglio che avviene grazie al fungo koji (un agente fermentante).

Si presenta come una pasta densa di colore beige dal sapore gustoso e delicato. Nei paesi orientali è utilizzato come sostituto dello zucchero da sciogliere direttamente nelle bevande e per la preparazione di dolci.

Ma quali sono le proprietà di questo sostituto dello zucchero

L’amasake ha un ridotto indice glicemico e meno calorie e grassi, rispetto allo zucchero tradizionale. Ricco di vitamine, acido folico e fibre che migliorano la digestione e il transito intestinale.

Secondo questo studio, l’amasake, è un alimento anti-fatica, aiuta il movimento intestinale e protegge la pelle dai radicali liberi. Combatte quindi l’invecchiamento cellulare e rende la pelle bella e luminosa.

Quindi tantissime proprietà in questo alimento che può essere un valido sostituto dello zucchero.

Pochi sanno che questo frutto estivo ricco di fibre sostituisce perfettamente lo zucchero bianco.