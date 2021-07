Quando si arriva ad una certa età ci sono delle cose importanti da considerare per la propria salute. Uno dei problemi più temuti riguarda il declino delle proprie capacità cognitive. Molte persone, purtroppo, invecchiando vanno incontro ad un indebolimento della memoria ed addirittura alcune iniziano a soffrire di demenza.

Per questo è importante tenere la mente sempre giovane con alcuni accorgimenti. Oggi vediamo come fare in maniera adatta a tutti. Ecco i semplici esercizi per allenare la mente ed allontanare i rischi di demenza.

Ecco che cosa fare

Prima di iniziare, consigliamo come sempre di rivolgersi ad un medico, che saprà indicarci molto bene quali esami fare. In tal modo capiremo se siamo a rischio e in caso affermativo possiamo intervenire. Inoltre, è importante seguire gli aiuti e le indicazioni del Ministero della Salute su questo tema.

Vediamo che cosa fare per rallentare il nostro declino cognitivo. Innanzitutto, diamo uno dei consigli consigli più ovvi, ovvero tenersi allenati con un po’ di cruciverba o rompicapo simili. Sono sempre degli ottimi metodi di ginnastica mentale che ci tengono attivi.

In generale possiamo dire che ci sono tre aspetti su cui lavorare: la memoria, il ragionamento, e la velocità con cui si elaborano le informazioni.

Quindi i cruciverba aiutano memoria e ragionamento. Imparare una lingua o a suonare uno strumento musicale invece può aiutare memoria e capacità di elaborazione informazioni.

Il miglior esercizio, però, è quello di giocare con i nipotini ai videogiochi o ad un gioco da tavolo. Questo perché non solo si stimola la mente, ma permette il contatto con altre persone. Le interazioni sociali sono proprio ciò di cui abbiamo bisogno per tenerci sempre attivi e lontani dai rischi di demenza.

