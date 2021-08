Amiamo la moda e seguiamo le ultime tendenze. Questo ci fa sentire al passo coi tempi e ci aiuta ad essere sempre al top. Grazie ad un precedente articolo abbiamo visto i 3 accessori di tendenza che spopoleranno in autunno e inverno.

Quello che vogliamo, però, è un indumento che ci faccia sentire perfette per ogni occasione. Che riesca ad esaltare al meglio qualsiasi fisicità. Ecco perché oggi ci soffermeremo un capo d’abbigliamento che ha fatto la storia e che ritorna in una versione più moderna.

Pochi conoscono questo accessorio di tendenza stiloso e sensuale amato dalle influencer più famose

Ogni stagione la moda ci propone look sempre più particolari. Alcuni non ci convincono ed altri ci fanno impazzire. In ogni caso ci danno lo spunto perfetto per rendere unico il nostro stile personale.

Ci ha stupito vedere il ritorno di questo capo d’abbigliamento amato da molte e perfetto per tutte. Ma non abbiamo perso tempo ed abbiamo scelto la versione che più ci rappresenta. Cerchiamo, però, un accessorio che sappia valorizzare al meglio qualsiasi nostro outfit. Dal più casual al più romantico. Pochi conoscono questo accessorio di tendenza stiloso e sensuale amato dalle influencer più famose. È davvero incredibile ma stiamo parlando del corsetto.

Noteremo infatti come tutte le più famose influencer abbiamo già iniziato a sfoggiare i loro corsetti preferiti. C’è chi utilizza la versione estiva e chi propone già degli spunti per la nuova stagione. In ogni caso, questo indumento è perfetto per valorizzare al meglio la nostra figura. Con un unico capo d’abbigliamento riusciremo ad essere sempre al top.

Quale scegliere

Come potremo notare, è facile trovare molti tipi di corsetti in diversi negozi. E con prezzi veramente invitanti. Compriamone uno di jeans per un look più sportivo. Scegliamo il modello nero da legare con un cordino per ricreare un outfit degno delle migliori passerelle di moda. Abbiniamolo ad una bella camicia oversize. Saremo subito alla moda e stupiremo tutti.

Acquistiamone uno a balconcino e semi trasparente per ottenere uno stile rock. Sarà perfetto abbinato a gonne di pizzo o leggings di simil pelle. Non dimentichiamoci del più classico corpetto lanciato da Carrie di “Sex and the City”. Riusciremo a ricreare qualsiasi dei suoi look più famosi.

Infine, scegliamone uno per mostrare tutta la nostra sensualità. Saremo perfette in qualsiasi occasione. Con un solo accessorio iconico saremo sempre di tendenza. Tutti ammireranno il nostro stile indimenticabile e ci chiederanno consigli di moda.

