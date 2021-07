Chi si sottopone tutti gli anni alle consuete analisi del sangue e delle urine è abituato a vedere i valori sempre aggiornati. Ma ci sono persone che per pigrizia, paura dell’ago o semplice scaramanzia non ricorrono mai a questi check up così importanti. La medicina ricorda sempre che grazie alla prevenzione è possibile scoprire in tempo le malattie e curarle nella maggior parte dei casi. Per coloro invece che sono a digiuno ecco I 7 sintomi più comuni ma anche anomali della glicemia del sangue troppo alta. Nel caso siano ricorrenti non esitiamo a consultare il medico di base.

Pelle troppo secca e prurito anormale

Partiamo da uno dei sintomi più difficili da interpretare se non siamo dei medici: la pelle troppo secca e conseguente prurito. Potremmo scambiarlo per un qualsiasi altro semplicissimo disturbo della pelle e invece gli zuccheri troppo alti possono creare questi sintomi. Attenzione che generalmente non si manifestano da soli ma in un quadro più complesso.

Tanta fame e tanta fatica

Una volta i medici di famiglia quando ci visitavano ci chiedevano immediatamente due cose per capire se stavamo bene o male: quanto appetito avessimo e se andavamo regolarmente di corpo. Ecco due sintomi molto particolari dell’aumento della glicemia: avere sempre fame ma nello stesso tempo sentirsi deboli. È un chiaro segnale che le cose non vanno e possono essere ulteriormente aggravate da capogiri improvvisi e sensi di vertigine.

Ecco invece due sintomi tra i più comuni del livello di glicemia troppo alta: tanta sete e bisogno frequente di andare in bagno. Se durante la giornata sentiamo continuamente lo stimolo della sete e nello stesso tempo di notte ci alziamo per fare la pipì potrebbero essere due importanti campanelli d’allarme. E unitamente alla tanta sete fa da contraltare la bocca secca e la sensazione di averla sempre asciutta. In tutti questi casi, soprattutto se sommati tra loro, presentiamoci dal medico per farci prescrivere le analisi del sangue complete.

