Spesso si ritiene, erroneamente, che solo chi ha la fortuna di possedere un ampio terrazzo o uno spazioso giardino possa godere della bellezza delle piante. In realtà sono moltissime le varietà che possiamo mettere in casa per decorare qualsiasi stanza. Ad esempio ecco una meravigliosa pianta perfetta per bagno e camera perché aiuterebbe a purificare l’aria e assorbire l’umidità.

Inoltre, se dovessimo sentire il bisogno di abbellire la nostra casa con qualche nuova piantina, perché non farlo chiamando a noi un po’ di buona sorte? Pare infatti che alcune piante vantino delle proprietà ben auguranti che potrebbero sempre tornarci utili. Tuttavia, pochi conoscono queste magiche piante da mettere in casa per attirare soldi e fortuna facili da coltivare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La magica dei greci

Le origini della prima pianta che presentiamo affondano le proprie radici nel mito e nella storia. Stiamo parlando dell’Iperico che già gli antichi greci riconoscevano come una pianta dagli influssi magici. L’Iperico, infatti, grazie ai suoi splendidi fiori gialli, è anche detta pianta del Sole e, grazie a questa caratteristica, è riconosciuta come pianta di buon auspicio da avere in casa. Pianta dal portamento elegante, questa può cresce fino ad 1 metro di altezza con piccole foglie e dei fiori di un meraviglioso giallo dorato.

La pianta della salute e della buona sorte

Arriva invece dal Giappone l’Ilex Crenata, una sempreverde caratterizzata dal colore verde smeraldo. Quando lasciata crescere in natura, l’Ilex può raggiungere addirittura i 5 metri di altezza, ma in casa ovviamente mantiene dimensioni decisamente più contenute. È ottima sia da tenere in casa che come regalo in quanto, secondo la tradizione, questa attirerebbe su chi la possiede salute e fortuna. Questo deriva dal fatto che l’Ilex è estremamente resistente e averla in casa trasmetterebbe questa caratteristica di forza e robustezza.

Pochi conoscono queste magiche piante da mettere in casa per attirare soldi e fortuna

Rimaniamo sempre in Oriente ma questa volta in Cina per parlare della pianta che attirerebbe denaro per eccellenza. Non a caso, infatti, la Crassula Ovata è chiamata anche “pianta dei soldi”.

Questo deriva dal fatto che le sue piccole foglie color giada brillino al punto sa sembrare piccole monete.

Nel linguaggio dei fiori questa piantina rappresenterebbe, secondo l’antica dottrina del Feng Shui, il simbolo della buona fortuna e della prosperità economica.

Oltre alla simbologia, è una pianta davvero deliziosa da tenere sulla scrivania o in qualsiasi angolo della casa e molto facile da curare. Essendo una pianta grassa non ha bisogno di particolari attenzioni se non dell’acqua e della luce.

Approfondimento

Molti buttano i limoni spremuti non sapendo che valgono oro per queste funzioni