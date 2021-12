Se avessimo in programma un evento glam, oppure se stessimo cercando il capo ideale per queste feste, in questo articolo potremmo trovare la soluzione ideale.

Non si tratta né del classico pantalone elegante, a sigaretta o svasato, da abbinare a blazer e camicetta, né di un tailleur con gonna. Piuttosto, è un pezzo unico, pratico, con cui fare un figurone indimenticabile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Stiamo parlando di un vestitino, con un dettaglio sorprendente e unico che non ci aspettiamo, che sta già spopolando e sarà il più chic dell’inverno.

Andiamo a scoprire qual è questa bellezza da passarella, da adocchiare e avere assolutamente nell’armadio.

Meglio di pantalone elegante e blazer, ecco il vestito raffinato di moda quest’inverno che slancia e snellisce il giro vita

A salvarci in tutte quelle occasioni in cui vogliamo apparire più eleganti e sofisticate, sarà proprio un vestitino chic. Il suo stile è dichiaratamente raffinato e unisce alla perfezione due colori iconici: il nero e il bianco.

Il primo ricopre interamente il vestito mentre il secondo spicca sui quei dettagli che lo rendono unico in modo inaspettato. Stiamo parlando dei polsini e del colletto, anche in versione big.

È un abito, quindi, che riporta di moda il nero, un po’ dimenticato in favore di colori più accesi, ma in una versione non monotona.

I polsini rimarcano l’indiscussa tendenza autunno-inverno 2021 e 2022 dello stile maschile che s’impone anche nel guardaroba femmine.

Invece, il colletto, bianco candido, tondeggiante e spesso con ricami, strizza l’occhio ad una moda più “infantile”, spensierata e graziosa.

A smorzare i toni dell’eleganza, però, contribuisce un altro elemento. La lunghezza del vestito si accorcia, a volte sopra al ginocchio e altre volte appena sotto, lasciando le gambe scoperte.

I suoi punti di forza

Quest’abito può essere indossato tranquillamente a qualsiasi età soprattutto per la sua vestibilità.

Anche se corto, gli stilisti l’hanno progettato per non essere attillato. Infatti, generalmente cade morbido, fascia il seno e il petto ma non stringe la pancia e i fianchi. Il suo taglio è retto, al massimo leggermente scampanato e si può anche trovare nella versione con rouche.

Proprio questa tipologia di vestibilità, lo rende sia un vestito in grado di slanciare la figura sia perfetto per creare un effetto snellente sul giro vita.

Il resto del lavoro lo fa il nero, colore dell’eleganza, ideale per apparire più magri e con qualche centimetro in più.

Abbinamento

Allora, meglio di pantalone elegante e blazer, ecco il vestito raffinato di moda quest’inverno che slancia e snellisce il giro vita. Completiamo con la sezione dedicata agli abbinamenti per indossarlo al meglio.

Per coprire le gambe, l’ideale sarebbe mettere dei collant neri e velati oppure in microfibra, più spessi e coprenti.

Per quanto riguarda le scarpe, mocassini e décolleté vanno bene ma spazio anche a stivali anfibi e Mary Jane.

Infine, per coprire ulteriormente le spalle, potremmo valutare l’abbinamento con un cardigan o una giacca ma in versione crop.

Approfondimento

Sono comodi come una tuta questi caldi pantaloni che stanno spopolando per sentirsi slanciate anche a 60 anni.