I pomodori sono uno degli ingredienti base della cucina italiana. Si utilizzano nella nostra dieta per la maggior parte delle ricette più tradizionali. Sono particolarmente amati anche per il loro gusto e la loro versatilità. Il pomodoro è uno di quegli ingredienti che riesce a dare quel tocco di gusto a ogni piatto. Esistono tantissime varietà di pomodori, ognuna con un gusto specifico e un utilizzo diverso. Ma pochi conoscono questa varietà di pomodoro che è la migliore per gusto e proprietà.

Stiamo parlando del pomodoro camone. È una delle varietà di pomodori italiani più buone e genuine presenti in commercio. Questo particolare tipo di pomodoro si coltiva solo in Italia, prevalentemente in Sardegna e in Sicilia e solo da produttori autorizzati.

Viene raccolto esclusivamente a mano per preservarne tutte le proprietà. Ha una tipica colorazione rosso scuro che sfuma verso il verde. Ma la sua caratteristica principale è il gusto. Il pomodoro camone ha un gusto perfettamente equilibrato tra l’aspro e il dolce, pungente e delicato. Un sapore unico che dà il meglio di sé soprattutto se mangiato a crudo.

Le sue proprietà sono sorprendenti. Questa varietà di pomodoro è ricca di vitamine A e C e di antiossidanti ed è dunque utilissima per contrastare l’invecchiamento cellulare. Anche il betacarotene è presente in alte quantità, una sostanza importantissima per proteggere la vista. Inoltre, come tutti i pomodori, anche il pomodoro camone ha proprietà diuretiche dato che è formato prevalentemente da acqua. La buccia di questo tipo di pomodoro può aiutare la digestione e migliora il transito intestinale grazie all’elevata presenza di fibre.

È un tipo di pomodoro che da grandi soddisfazioni in cucina grazie al suo gusto unico. Lo si può utilizzare a crudo per condire delle insalate o anche leggermente scottato in padella per creare dei sughi veloci e deliziosi.

