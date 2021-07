Quante volte ci siamo trovati di fronte a una situazione nuova? O a un problema di non facile risoluzione? Ciò che è noto, è anche comprensibile e risolvibile. Quello che non risponde a tali requisiti, invece, ci manda in confusione. Dobbiamo ricorrere a strategie diverse. Bisogna reclutare la nostra creatività. Ma non sempre questa operazione ci riesce. Di solito ci troviamo bloccati, fermi, immobili e incapaci di pensare. Come mai?

Questi che vedremo sono i blocchi mentali più comuni che ingabbiano la nostra creatività.

Cos’è la creatività

Ma cos’è la creatività? Si tratta di un costrutto molto importante per la vita umana. Ci permette di guardare al mondo con occhi nuovi e diversi. È assimilabile al concetto di pensiero divergente. Con la creatività riusciamo a discostarci dal pensiero della massa e a trovare soluzioni nuove, geniali, inaspettate.

Tale caratteristica può emergere in più ambiti. A partire dal lavoro fino ad arrivare alle attività sportive. Dalle relazioni sociali fino alle faccende domestiche. Anche per allenarsi a casa c’è bisogno di una buona dose di creatività.

Questi sono i blocchi mentali più comuni che ingabbiano la nostra creatività

Un blocco mentale comporta uno stato emotivo di ansia e sconforto. Ci si sente bloccati e senza ispirazione. Essi si creano quando le aspettative riguardo d un’azione si alzano. Una forte emotività e una preoccupazione troppo profonda possono influire negativamente sulla nostra creatività e sulla nostra salute.

Esistono tanti tipi di blocchi mentali. Nelle prossime righe si analizzeranno quelli più comuni.

Seguire le regole

Seguire le regole è importante, ma farlo in maniera troppo ferrea può essere sbagliato. Così, infatti, si pone un blocco mentale davvero potentissimo che limita la creatività.

Essere troppo seri

La serietà è importante in tutti gli ambiti della vita. Avere una parte più giocosa e infantile, però, può aiutare in alcune situazioni. Non è necessario rinchiudere e seviziare il nostro bambino interiore.

Intolleranza dell’ambiguità

Molte volte le persone hanno delle difficoltà nel tollerare l’ambiguità. Riuscire a rimanere nel limbo dell’incertezza, però, è essenziale per scatenare la creatività.

L’esecuzione perfetta

Gli esseri umani, infine, commettono degli errori. Accettare tale verità può liberarci da aspettative irrealistiche e limitanti.