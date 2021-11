In Italia sono tante le persone che apprezzano il tè e lo consumano sia in inverno che in estate, a colazione o a merenda e lo bevono freddo per rinfrescarsi nelle calde giornate estive.

La bevanda di cui parliamo in questo articolo non contiene teina e non è una delle tante varietà di tè. Si tratta di una miscela di radici, alcune medicinali, molto note perché benefiche.

Pochi conoscono questa miscela di erbe e radici che rappresenta un elisir di forza e benessere per l’organismo.

Questa bevanda nasce negli anni ‘50, è stata ideata dal giapponese Georges Ohsawa pseudonimo di Yukikazu Sakurazawa, scrittore e padre della macrobiotica.

Bere il tè mu significa gustare una bevanda profumata e ricca di un insieme sapori e piacevoli sensazioni.

Gli ingredienti

Questa bevanda è composta da nove o da sedici ingredienti come: il ginseng, la cannella, l’estratto di buccia di mandarino, la radice di zenzero, il prezzemolo giapponese, la radice di liquirizia, nocciolo di albicocca, radice di peonia, fungo Wolfiporia extensa, chiodi di garofano, coptis e corteccia di moutan, zigolo dolce, rehmannia, atractylis.

Perché bere il tè mu

Può essere bevuto sia caldo che freddo. Oltre ad avere un buon gusto, berlo vuol dire assumere tante proprietà benefiche grazie a tutti gli ingredienti che abbiamo elencato.

Come sappiamo, il ginseng è conosciuto per le sue proprietà energizzanti e favorisce la riduzione della stanchezza e dello stress. Può essere utile per coloro che svolgono attività sportiva e alle donne in gravidanza.

I chiodi di garofano hanno proprietà antinfiammatorie, alleviano i dolori muscolari e i reumatismi. Attenuano i problemi digestivi come l’aerofagia e gonfiore addominale.

La liquirizia ha proprietà diuretiche, antinfiammatorie e digestive.

La cannella migliora la digestione, aiuta a ridurre gli attacchi di fame e a combattere e prevenire le infezioni.

Il beneficio maggiore della bevanda bevanda non è dato soltanto da ogni singolo ingrediente ma dalla loro combinazione, che fanno di questa bevanda una vera e propria bomba di nutrienti.

Come prepararlo

A differenza del tè tradizionale, questa bevanda non si prepara con infusione ma per decotto.

Mettere le radici o la bustina in 750 ml di acqua e portare ad ebollizione per 10 minuti se si vuole bere una bevanda leggera, 20 minuti per averla più concentrata.

Precauzioni

Poichè ha un potete eccitante la bevanda deve essere bevuta con moderazione da chi soffre di pressione arteriosa elevata.