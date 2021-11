Come capire quando le azioni Pininfarina saranno partite per un rialzo del 50%?

Tranne una breve escursione, da giugno 2021 le quotazioni si stanno muovendo all’interno di un trading range definito dai seguenti livelli 0,96 euro – 1,025 euro. In particolare, la parte superiore del trading range è particolare ostica in quanto contiene presenta due livelli molto ravvicinati che aumentano la forza dell’area di resistenza. Oltre a 1,025 euro, prima resistenza lungo il percorso rialzista, c’è anche il livello in area 1,005 euro. Quest’ultimo rappresenta il I obiettivo di prezzo della proiezione ribassista in corso. La sua rottura al rialzo, quindi, rappresenterebbe un importante step verso l’inversione rialzista. In questo caso l’obiettivo più vicino si trova in area 1,13 euro. Per un calcolo più preciso degli obiettivi, però, bisognerà attendere la definitiva inversione a rialzo.

Nel caso in cui, invece, si dovesse invertire al ribasso, gli obiettivi sono quelli indicati in figura. In questo caso la massima estensione del ribasso passa per area 0,766 euro (III obiettivo di prezzo).

Purtroppo per capire da che parte si muoveranno le quotazioni gli indicatori BottomHunter e Swing Indicator non sono molto di aiuto. Sono ormai, mesi, infatti, che si trova in una posizione neutrale.

Dal punto di vista dei fondamentali non ci sono molte indicazioni su Pinininfarina, ne’ ci sono analisti che danno una raccomandazione. L’unico aspetto veramente positivo legato al titolo è legato alla sua posizione finanziaria. La società, infatti, è molto solida e ha un indice di liquidità immediato e di lungo termine molto buoni. In entrambi i casi, infatti, l’indice è superiore a uno, per cui la società non ha alcun problema a onorare le pendenza sia nel breve che nel lungo termine.

Come capire quando le azioni Pininfarina saranno partite per un rialzo del 50%? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Pininfarina (MIL:PINF) ha chiuso la seduta del 10 novembre a quota 0,972 euro in ribasso dello 0,82% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

