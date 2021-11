Sottovalutazione e buon rendimento del dividendo non sono sufficienti a far decollare le azioni Ascopiave che ormai da mesi si muovono all’interno di uno stretto trading range individuato dai livelli 3,475 euro – 3,675 euro. C’è stata qualche escursione al ribasso, ma subito prontamente rientrata.

Andiamo, quindi, a capire quale potrebbe essere l’evoluzione del titolo alla definitiva rottura di uno dei due livelli indicati.

Una chiusura settimanale superiore a 3,675 euro avrebbe un duplice effetto. Da un lato recuperare il forte supporto che corrisponde al I obiettivo di prezzo della proiezione ribassista in corso. Dall’altro alla rottura della prima resistenza posta lungo il cammino che porta al I obiettivo di prezzo in area 4,11 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello, poi, farebbe scattare un nuovo allungo rialzista verso area 4,84 euro (II obiettivo di prezzo) e area 5,57 euro (III obiettivo di prezzo).

Al ribasso, invece, una chiusura di settimana inferiore a 3,475 euro farebbe accelerare verso il II obiettivo di prezzo in area 3,175 euro. La massima estensione del ribasso, poi, si trova in area 2,705 euro.

Da notare che l’ultimo segnale che abbiamo avuto dai nostri indicatori è quello rialzista dello Swing Indicator. Inoltre, abbiamo ancora in corso un segnale di acquisto del BottomHunter. In questo momento, quindi, le probabilità sono più a favore per un’accelerazione al rialzo.

La valutazione del titolo

Dal punto di vista dei fondamentali la situazione è abbastanza contraddittoria con alcuni indicatori che vedono il titolo sottovalutato e altri sopravvalutato.

Ad esempio, il fair value è stimato essere in area 6 euro per un potenziale rialzista di circa il 50%. La sottovalutazione è confermata dal prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile che fa apparire l’azione come relativamente economica. Il Price to Book ratio conferma la sottovalutazione, ma vede il titolo Ascopiave sottovalutato di oltre il 30%.

Il rapporto prezzo/utili, invece, vede un titolo sopravvalutato rispetto ai suoi competitors.

Nella ricerca di punti a favore o sfavore di un investimento su Ascopiave, il rendimento del suo dividendo è sicuramente un aspetto a suo vantaggio. Negli ultimi anni, infatti, il rendimento medio è stato di circa il 5%. Questo valore è confermato anche delle previsioni degli analisti per i prossimi anni.

Sottovalutazione e buon rendimento del dividendo non sono sufficienti a far decollare le azioni Ascopiave: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Ascopiave (MIL:ASC) ha chiuso la seduta del 10 novembre in ribasso del 2,10% rispetto alla seduta precedente a quota 3,65 euro.

Time frame settimanale