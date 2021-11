Nella nostra tradizione culinaria ci sono tanti piatti di eccellenza che tutto il Mondo ci invidia e cerca di copiare. Fra quelli più iconici c’è sicuramente la carbonara, pasta tipica della tradizione romana. La cremosità dell’uovo si sposa con la ricchezza del formaggio per poi raggiungere l’apice con la croccantezza del guanciale.

Questa profonda sinfonia di gusto però non si deve necessariamente limitare alla pasta. Pochi conoscono questa deliziosa variante della pasta alla carbonara perfetta per l’inverno, che, a sorpresa, non prevede affatto la pasta.

Per trovare un valido sostituto però non dobbiamo andare lontano, ma possiamo attingere a un’altra tradizione culinaria profondamente radicata nel nostro Paese. Facendolo, Nord e Sud si sposeranno in un piatto per raggiungere un risultato inaspettato che stupirà gli ospiti per la sua bontà. Gli ingredienti necessari sono pochi e anche la preparazione è davvero intuitiva. Quindi, bando ai dubbi, e mettiamoci ai fornelli!

Ingredienti

25 g farina di polenta gialla;

80 gr formaggio pecorino;

2 cucchiai di latte;

4 tuorli;

2 uova;

sale;

pepe.

Cominciamo a preparare la nostra ricetta mettendo a bollire un litro d’acqua. Per accelerare questa fase, ricordiamoci degli stratagemmi solitamente usati per la cottura della pasta.

Una volta che l’acqua avrà raggiunto il bollore saliamola e versiamoci dentro la farina di polenta. Noi consigliamo di utilizzare la polenta bergamasca per un risultato ottimale. Facciamola cuocere per circa 35 minuti mescolando ogni tanto per evitare che si attacchi alla pentola e si formino i grumi. La nostra polenta sarà pronta quando comincerà a staccarsi dai bordi creando una crosticina sulle pareti.

Intanto mettiamo in padella del guanciale a tocchetti, facendolo rosolare a fiamma media per neanche 5 minuti. Ciò che vogliamo è la classica componente croccante della carbonara, quindi togliamo il guanciale quando questo avrà raggiunto consistenza e colore giusti.

In una ciotola mescoliamo insieme uova, tuorli latte e formaggio grattugiato. Facciamo in modo che gli ingredienti si amalgamino a dovere e poi versiamo li in pentola insieme alla polenta.

Continuiamo a far cuocere, abbassando la fiamma al minimo per un paio di minuti.

A questo punto la nostra polenta alla carbonara è pronta. Serviamo la tavola con una spolverata di parmigiano o pecorino e il guanciale croccante.

Prima di sederci a mangiare, versiamo dell’acqua calda e del sale grosso dentro la pentola della polenta. In questo modo, quando dovremmo lavarla sarà molto più difficile rimuovere i residui di cibo.

