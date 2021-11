Si avvicina un importante evento astronomico che avrà ripercussioni speciali per alcuni: sono in arrivo una fortuna incredibile e grandi cambiamenti dal 19 novembre per questo segno zodiacale. Ecco come non farsi trovare impreparati.

L’eclissi di luna parziale più lunga del secolo

Fra gli appassionati di astronomia c’è grande attesa per il 19 novembre. Ma anche chi segue le previsioni dell’oroscopo aspetta con curiosità questa data.

La settimana prossima, infatti, si ammirerà un’eclissi lunare che è non solo l’ultima dell’anno, ma anche la più lunga dell’intero secolo: durerà infatti quasi tre ore e mezza. Tecnicamente si tratta di un’eclissi parziale, ma in realtà ben il 97% del nostro satellite sarà oscurato dal cono d’ombra della Terra.

Purtroppo lo spettacolo non sarà eccezionale in Italia. Chi vive al Sud o nel Centro, infatti, non noterà nulla. Invece coloro che si trovano nel Nord Italia potranno cogliere un breve scorcio del fenomeno astronomico. Da Milano, per esempio, un assaggio dell’eclissi sarà visibile alle 7:02, per circa 20 minuti.

Tuttavia il fatto che non la si possa vedere non significa che l’eclissi non influenzi le nostre vite. Questo evento astronomico ha infatti una valenza particolare per quanto riguarda l’oroscopo, soprattutto per un fortunato segno.

In arrivo una fortuna incredibile e grandi cambiamenti dal 19 novembre per questo segno zodiacale

Per tutti i segni zodiacali l’eclissi di luna darà il via a una stagione di grandi cambiamenti. Questi riguarderanno la percezione di sé stessi e la propria autostima, ma anche i valori e le finanze. E non c’è da preoccuparsi: i cambiamenti saranno soprattutto positivi, e gli effetti si faranno sentire per tutti i prossimi sei mesi.

C’è però un segno in particolare che verrà baciato dalla fortuna grazie all’imminente fenomeno astronomico: parliamo dello Scorpione. I nati sotto questo segno, infatti, sono particolarmente in grado di accettare e sfruttare i cambiamenti a proprio favore. È dunque il momento di fare bilanci sull’ultimo periodo, reinventarsi e tirare fuori i sogni dal cassetto.

Gli astri premieranno gli Scorpione con energia, creatività e successo, anche economico, nelle loro nuove imprese. Può anche essere il momento di chiudere finalmente le relazioni che non portano felicità. Nuove storie più serene sono infatti all’orizzonte!

Ma, se non ci si sente in vena di cambiamenti drastici, anche piccole nuove scoperte o cambi di abitudini saranno in grado di donare un forte senso di riscoperta di sé. Perché allora non osare anche solo con un taglio di capelli all’ultima moda? O non prendersi cura di sé con 5 minuti di esercizi al giorno?