Seguire la stagionalità degli alimenti ci permette di mangiare sempre con gusto con un occhio alla salute. Non solo, la scelta di verdure appartenenti al periodo consente di inquinare meno rinunciando a prodotti di serra. Ora che la primavera è ufficialmente nel vivo, dunque, potremo sbizzarrirci con asparagi, fave, barbabietole ma anche carote, verze e broccoli. E proprio i broccoli saranno i protagonisti di questa ricetta da preparare in un batter d’occhio.

Quello che prepareremo sarà un gustoso sugo di broccoli impreziosito da una deliziosa nota croccante.

Ingredienti e preparazione

Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono molto pochi e la preparazione è davvero molto semplice. Pochi conoscono questa deliziosa pasta. Tutto quello che ci servirà per preparare questa deliziosa pasta è:

broccoli;

prosciutto crudo;

noci;

aglio;

parmigiano;

porro;

scorza di limone.

Per prima cosa dovremo lavare accuratamente i broccoli dal momento che potrebbero ospitare piccoli parassiti e residui di terra. Immergiamo dunque il broccolo in una soluzione di acqua e sale per poi sciacquare sotto acqua corrente fredda. Una volta puliti i broccoli, separiamo le cime da gambo dal quale rimuoveremo la parte esterna con un pelapatate. Tagliamo a cubetti il gambo e mettiamolo a cuocere in acqua bollente salata fin quando non saranno morbidi entrambi.

Una volta cotti, scoliamoli e procediamo con il resto della preparazione.

Pochi conoscono questa deliziosa pasta cremosa e croccante con verdura di stagione per un pranzo o una cena deliziosi

Mentre i broccoli sono in cottura dovremo mettere ad essiccare in forno delle fette di prosciutto. Ricordiamo che durante la fase di essiccazione del prosciutto questo perderà acqua esaltando la sapidità. Pertanto sarebbe consigliabile un prosciutto non eccessivamente salato come il San Daniele o il Parma.

Disponiamo le fette su una placca da forno e inforniamo a 150° fin quando il prosciutto non risulterà croccante.

A questo punto, saltiamo in padella i broccoli e i gambi appena lessati lasciandoli insaporire assieme ad uno spicchio di aglio.

Quando saranno ben insaporiti, eliminiamo l’aglio e trasferiamo in un contenitore dai bordi alti e frulliamo. Per una consistenza più liscia, possiamo scegliere di filtrare la salsa appena ottenuta.

Quando la pasta sarà cotta, condiamola con la salsa di broccoli, del parmigiano ed una grattugiata di limone. Infine guarniremo il piatto con noci e prosciutto croccante.

