Se per alcuni insetti esistono stagioni precise in cui questi potrebbero comparire in casa nostra, le formiche un momento preciso per comparire non lo hanno. Certo, è più probabile che queste tornino a fare capolino a seguito delle stagioni più rigide, ma non vederle in casa non vuol dire che non ci si stiano nascondendo comunque. Infatti, sebbene siano avvedute nel non farsi scoprire, questi operosi insetti potrebbero girare per casa senza farcelo sapere. Di seguito vedremo che esistono metodi diversi per contrastare il fenomeno, più e meno efficaci.

Pochi conoscono lo strepitoso rimedio naturale per eliminare per sempre le formiche da casa

Infatti, alcune soluzioni domestiche possono essere utili ad allontanare le formiche, come gli odori di cannella o l’olio essenziale di eucalipto. Tuttavia, se il nostro obiettivo è quello di sbarazzarci definitivamente delle formiche dovremo passare alle maniere forti. A tal proposito, pochi conoscono lo strepitoso rimedio naturale per eliminare per sempre le formiche da casa semplicemente lasciandone qualche granello in giro. Stiamo parlando della farina di mais che grazie alla sua composizione di amido e zucchero appare come una vera leccornia agli occhi delle formiche. Tuttavia, le malcapitate non sanno che la farina una volta ingerita è per loro nociva.

A mali estremi

Due sono i grandi vantaggi di questo prodotto: il costo e l’efficacia. Non solo la farina di mais è disponibile in commercio a qualche centesimo, ma ne basterà poca per risolvere il problema. Infatti, una volta posizionata la farina negli angoli strategici della casa, non solo le formiche la mangeranno, ma la trasporteranno nel formicaio come omaggio alla regina. Questo atto di servilismo sarà fatale per l’intero formicaio.

A cosa fare attenzione

La farina di mais, pertanto, risulta un metodo economico, veloce ed efficace per sbarazzarci di questo terribile fastidio. Inoltre, alla presenza di formiche, dovremo controllare le piante di casa che potrebbero essere infestate di afidi o cocciniglie. Le formiche offrono protezione a questi insetti che divorano le piante, in cambio della melata che producono di cui sono ghiotte.

A tal proposito, ecco come non vedere mai più odiatissimi pidocchi delle piante con 3 pesticidi naturali fai da te per orto e terrazzo.

Varianti ed alternative per combattere le formiche

La farina di mais non è l’unica opzione per eliminare le formiche, sono infatti molto efficaci anche altri tipi di polveri. La farina di diatomee, o fossile, è un prodotto naturale largamente utilizzato come pesticida in agricoltura.

In alternativa, potremmo utilizzare delle misture particolari di bicarbonato per dire addio all’incubo di formiche in casa e terrazzo con questo rimedio che tutti abbiamo in dispensa.