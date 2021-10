Ecco tutti i trucchi per sgrassare ed eliminare l’unto da tutti i contenitori in plastica, vetro ed acciaio

I numerosi impegni lavorativi e la mancanza di tempo spesso portano ad acquistare grandi quantità di cibo necessarie a soddisfare le esigenze per diversi giorni.

Quindi per evitare inutili sprechi e conservare, non solo le caratteristiche nutritive, ma anche freschezza e qualità degli alimenti, è fondamentale applicare i giusti metodi di conservazione.

I contenitori in vetro sono sicuramente i più sicuri ed igienici ma pesanti. Quelli in plastica sono economici, pratici e leggeri da trasportare, mentre quelli in acciaio hanno la scomodità che non possono essere inseriti nel microonde.

Rispetto al vetro, per quanto comodi e pratici, i contenitori in plastica hanno lo svantaggio di assorbire maggiormente l’unto dell’alimento che contiene, che andrà a formare una fastidiosa patina quasi sempre difficile da rimuovere.

Anche le fastidiose macchie rosse rilasciate da salse e sughi vari che vengono conservati nei contenitori in plastica, sono di difficile rimozione.

Non sempre i classici detersivi per i piatti riescono a rimuovere da subito la fastidiosa e poco piacevole patina oleosa.

Nessun problema, perché si potrà ricorrere all’uso di 2 semplicissimi rimedi naturali come la farina e il sale.

Farina

Basterà cospargere nel contenitore un cucchiaio di farina e chiudere con il coperchio. A quel punto agitare bene per far aderire la polvere in tutti i suoi angoli, lasciandola in posa per 15 minuti.

La farina andrà ad assorbire tutto l’unto in eccesso. Proseguire poi con il normale lavaggio.

Un altro ottimo rimedio è quello del sale.

Il sale è un efficace detergente, infatti basterà mescolare un pugno di sale con un cucchiaio di sapone di Marsiglia per ottenere una efficace miscela sgrassante.

Inoltre per eliminare le colorazioni rosse rilasciate dai sughi, si può creare una miscela di aceto bianco tiepido e qualche cucchiaio di sale da lasciar agire per 15 minuti.

Proseguire poi con il normale lavaggio.

Patata

Anche la patata cruda è un ottimo rimedio naturale per smacchiare, in particolare i contenitori in vetro.

Basterà mettere dei tocchetti di patata cruda, ricoperti di acqua fredda nel contenitore da pulire, lasciare agire per qualche ora.

Le macchie svaniranno facilmente.

Dunque ecco tutti i trucchi per sgrassare ed eliminare l’unto da tutti i contenitori in plastica, vetro ed acciaio in modo semplice ed efficace.