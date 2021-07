Le zucchine sono un ortaggio di stagione molto amato ed estremamente versatile. Infatti, con esse possiamo realizzare magnifici contorni, primi e golosi secondi piatti.

Se stiamo cercando un’idea golosa e veloce per la nostra cena, questa ricetta fa al caso nostro. Oggi la Redazione vuole proporre una ricetta a base di zucchine che ci farà venire l’acquolina in bocca.

Ingredienti

6 zucchine;

3 uova;

100 gr. di feta;

2 spicchi d’aglio;

2 cipollotti;

50 gr. di farina 00;

50 gr. di pangrattato;

1 mazzetto di menta, 1 di prezzemolo, 1 di aneto;

1 litro di olio di semi q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Preparare queste polpette è davvero molto semplice. Per realizzarle, iniziamo lavando bene le zucchine. Tamponiamole con un panno, rimuoviamo le estremità e grattugiamole in modo non troppo fine. Strizziamole con le mani e mettiamole in un colino per far sì che perdano l’acqua in eccesso.

Nel frattempo, puliamo e tritiamo i cipollotti, l’aglio e tutte le erbe aromatiche. Mettiamole da parte in una ciotola capiente ed aggiungiamo le uova e le zucchine grattugiate. Amalgamiamo gli ingredienti ed uniamo anche la feta, sale e pepe.

Amalgamiamo tutti gli ingredienti ed aggiungiamo poco alla volta una manciata di farina e pangrattato fino ad ottenere un composto morbido da manipolare.

Formare e cuocere le polpette

In una padella capiente, versiamo l’olio di semi e facciamolo scaldare bene. Prendiamo il composto e lavoriamolo con le mani formando delle polpette.

Facciamole friggere finché saranno dorate in modo uniforme e poggiamole su un foglio di carta per fritti.

Croccanti e cremose queste golosissime polpette di zucchine faranno impazzire grandi e piccini. Serviamole ancora calde per godere appieno del loro gusto travolgente.

Consiglio

Possiamo accompagnare queste golosissime polpette con una salsa tzatziki oppure con una salsa barbecue. In alternativa, prepariamo una veloce salsa agrodolce con pomodori, aceto di vino, aglio, olio e zucchero. Le nostre polpette così saranno ancora più deliziose.

Approfondimento

