La maionese è senz’altro una delle più amate salse del mondo.

La sua origine è francese, ma si è diffusa in tutti i paesi.

Farla a casa è davvero facile, se si conosce il giusto metodo.

La tradizione vorrebbe che si monti a mano, con una frusta, tuttavia il modo più semplice è utilizzare il frullatore ad immersione.

Spesso si teme che non venga e che resti liquida.

Niente paura, la maionese fatta in casa non impazzirà mai più con questi 2 semplici trucchi.

Ingredienti

Nel recipiente per il frullatore a immersione mettere:

a) un uovo, tuorlo e albume;

b) 225 gr di olio di semi di girasole;

c) un tappino di olio evo;

d) un tappino di aceto di vino;

e) il succo di mezzo limone;

f) un pizzico di senape in polvere o un cucchiaino di salsa di senape;

g) un pizzico di sale;

h) un pizzico di pepe nero.

Freezer

Una volta uniti gli ingredienti, il trucco è quello di mettere il recipiente in freezer per dieci minuti.

La bassa temperatura aiuterà il processo.

In alternativa si può mettere l’uovo e l’olio di girasole in frigo, almeno mezzora prima di fare la maionese.

Metodo col frullatore a immersione

Il momento cruciale per la riuscita di una buona maionese è quando si usa il frullatore a immersione.

C’è un metodo preciso per far sì che la salsa monti sempre ed è il seguente.

Spingere il frullatore sul fondo del recipiente ed azionarlo alla massima velocità.

Per prima cosa, non va assolutamente mosso finché le prime bollicine dense non giungono in superficie.

A questo punto, con molta delicatezza, spostarlo verso l’alto, facendo lentamente su e giù, finché la maionese non sarà montata. C’è da prestare molta attenzione a questo passaggio, cercando di evitare movimenti bruschi e troppo spaziosi.

Seguendo questo metodo e facendo attenzione a questi particolari, sarà impossibile sbagliare.

Perciò, la maionese fatta in casa non impazzirà mai più con questi 2 semplici trucchi.