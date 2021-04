Decolorare i capelli è quasi sempre sinonimo di toni e nuance calde ma anche di stress per i capelli. Ci sono poi i metodi naturali, come miele, camomilla e altro. Che però non presentano la stessa efficacia dei trattamenti con decolorante.

Ecco il trucco per decolorare i capelli con un olio nutriente e ristrutturante. Anche a casa. Di recente sono apparsi in commercio prodotti molto più delicati dei composti chimici che sono gli oli speciali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Come funzionano

Un olio decolorante per capelli consente di cambiare il colore di 2-4 tonalità. I vantaggi rispetto all’uso di prodotti chimici classici sono diversi.

Innanzitutto gli elementi naturali che lo compongono consentono di rendere più sano il capello oltre che di cambiarne la tonalità. Un buon olio decolorante consente anche di attenuare l’effetto giallastro che può generare la schiaritura tradizionale. Sostanzialmente con l’olio riusciamo ad avere un effetto tonalizzante e uniforme.

I benefici

Ecco il trucco per decolorare i capelli con un olio nutriente e ristrutturante. Diversi i benefici. Non danneggia la chioma e non la stressa, nutre e reidrata in profondità il capello e tonifica i bulbi del pelo. Ancora: rende la cuticola più uniforme e i capelli luminosi. Il risultato generale è permanente e durevole.

Qualche attenzione

Non aspettiamoci risultati immediati. Essendo un prodotto molto leggero richiede tempo. I risultati si iniziano a vedere dopo qualche seduta.

Sono molto efficaci solo sul colore naturale dei capelli e non incidono in alcun modo sui capelli bianchi. Non riescono ad agire con tenacia sui capelli troppo scuri. Infine, possono dare qualche risultato inatteso dopo la permanente o la tinta con l’hennè o l’indigo.

Rimane un prodotto validissimo a bassissimo impatto sulla struttura del capello. Riuscire a schiarire e, al tempo stesso, sanare il capello, è impresa ardua se non impossibile. Gli oli schiarenti di ultimissima generazione consentono questa possibilità.