Come abbiamo scritto più volte in passato il petrolio continua imperturbabile verso gli obiettivi rialzisti. Tuttavia, presto i nodi potrebbero venire al pettine e le quotazioni potrebbero andare incontro a bruschi cambi di direzione.

La settimana è stata caratterizzata dal forte ribasso che ha colpito le quotazioni del petrolio durante la seduta di giovedì con una perdita di oltre il 3%. I futures del petrolio greggio sono crollati a causa dell’esplosione della pandemia in India, che ha costretto molti stati a estendere l’isolamento per contenere la diffusione del virus. In questo modo è stata colpita la domanda di carburante nel terzo paese più grande consumatore di petrolio del mondo. Inoltre, la riapertura del Colonial Pipeline dopo che era stato temporaneamente fermato a causa di un attacco informatico la scorsa settimana, anche, ha aggiunto pressione sul prezzo.

Tuttavia, a riprova della forza della tendenza rialzista, durante la seduta di venerdì abbiamo assistito a un forte recupero delle quotazioni che sono riuscite a chiudere la settimana in rialzo.

Dal punto di vista delle proiezioni in corso, quindi, nulla è cambiato rispetto a quanto scrivevamo nel report di settimana scorsa (clicca qui per leggere). La proiezione, su tutti i time frame, rimane saldamente rialzista. C’è, però, un ostacolo che potrebbe determinare una battuta d’arresto. Il livello chiave per le prossime settimane sul grafico del petrolio si trova in area 70 dollari. Qualora, infatti, le quotazioni non dovessero essere in grado di superare questo ostacolo potremmo assistere a un ritracciamento la cui entità andrà valutata al momento opportuno.

Il petrolio (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 14 maggio a quota 65,37 dollari in rialzo del 2,43% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un rialzo dello 0,72% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

