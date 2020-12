Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le uova in camicia sono buonissime servite sia fredde che calde. Sono semplici da preparare e, se condite in modo genuino e sano, sono adatte anche ai regimi dietetici. La preparazione consiste nel versare sopra olio o aceto, ma si possono utilizzare anche il limone o una salsa di prezzemolo, oppure brodo vegetale, olio e limone. Tutti ingredienti sani. L’uovo in camicia si può condire in tantissimi modi, ma la prima cosa da sapere è come fare le uova in camicia adatte anche alla dieta.

Ingredienti per 4 persone

Ecco l’elenco degli ingredienti per la preparazione di base dell’uovo in camicia. Mentre per il condimento lasceremo la scelta a seconda dei gusti.

a) 8 uova;

b) acqua quanto basta;

c) due cucchiai di aceto;

d) sale quanto basta.

Come fare le uova in camicia adatte anche alla dieta

Mettere circa quattro dita di acqua in una tortiera abbastanza larga. Aggiungere due cucchiai di aceto, un pizzico di sale e portare all’ebollizione. Abbassare il fuoco e dopo aver aperto le uova in un piattino, per controllare la loro freschezza, immergerle nell’acqua quando bolle.

Dopo qualche minuto, quando l’albume è coagulato e il tuorlo avrà un velo di bianco, togliere le uova dal fuoco con un mestolo forato. Fare sgocciolare e mettere le uova su una salvietta pulita. Dare alle uova una forma regolare, ritagliando i bordi con un tagliapasta o con un coltellino.

Preparate le uova in camicia, adesso si possono condire in tantissimi modi.

Ad esempio, versare sulle uova calde del burro fuso a bagnomaria, oppure formaggio grattugiato. E ancora preparare un besciamella bollente versarla sulle uova e cospargerle di parmigiano.

Se invece si vogliono servire fredde, l’ideale è accompagnarle con qualsiasi salsa piccante, ma anche con maionese o salsa rosa.

Le uova oltre ad essere gustosissime, possono essere servite come antipasto o anche a colazione, regalando un tocco di gusto ed eleganza alla tavola.