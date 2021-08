Ovviamente stiamo parlando del peperone, un prodotto dell’orto davvero incredibile quando si tratta di cucinare menu freschi ed estivi. Una delle preparazioni più convenienti è la crema che si ottiene dalla sua cottura e trasformazione in purea, grazie a un frullatore da cucina. Davvero in molti non ci pensano ma basta cucinare quest’ortaggio così per paste, secondi piatti e salse eccezionali. La crema di peperoni è, infatti, una preparazione da utilizzare nei modi più diversi. La Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa intende svelarne i segreti e tutte le possibili varianti così buone da leccarsi i baffi.

I segreti per una perfetta crema di peperoni e i migliori modi di utilizzarla

Il primo consiglio riguarda il metodo di cottura dei peperoni. Noi suggeriamo di cuocere velocemente in padella i peperoni tagliati in minuscoli cubetti. Questo consentirà di velocizzare al massimo i tempi di cottura. Consigliamo a chi non ama trovare nella crema qualche possibile residuo di buccia di cuocere prima i peperoni in forno per agevolare l’operazione di spellatura.

La cottura dovrà avvenire a fuoco lento per evitare che il peperone possa bruciare e conferire un gusto amaro al tutto.

Per addolcirne un po’ il gusto e se la crema trova utilizzo entro i successivi 2 o 3 giorni esiste un trucco. Suggeriamo, cioè, di aggiungere una goccia di latte e un po’ di zucchero. Entrambi smorzeranno leggermente l’acidità del peperone. In alternativa al latte, è possibile usare anche la panna.

Tra gli aromi migliori, invece, figurano basilico, origano, pepe nero o prezzemolo.

Molti non ci pensano ma basta cucinare quest’ortaggio così per paste, secondi piatti e salse eccezionali

Ma se questi sono piccoli segreti per una perfetta crema di peperoni, come utilizzarla al meglio? Innanzitutto, è possibile preparare questa crema anche fredda, per pranzi o cene estive. Per gli antipasti, si può spalmarla su pane bruschettato o crostini.

La crema rappresenta un gustosissimo condimento anche per primi piatti o per involtini di pesce o verdure. Deliziosa, inoltre, anche come farcia per involtini di pollo al forno.

Ottima in abbinamento all’insalata di rucola o con contorni a base di patate al forno. Per la crema è possibile usare anche i peperoni verdi, magari in aggiunta a pomodori verdi e peperoncini.

Per impreziosire la crema suggeriamo di abbinare delle noci e di realizzare un ottimo pesto. È possibile fare lo stesso anche con le mandorle o in aggiunta al tonno per un primo estivo come queste ricette veloci e senza cottura.