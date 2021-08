Quando un frigorifero è nuovo, spesso al suo interno c’è un forte odore di plastica che non va via, neanche con i metodi tradizionali. Questi prevedono solitamente l’impiego di bicarbonato e aceto. L’errore è nell’utilizzare questi rimedi per eliminare l’odore di nuovo. Bicarbonato e aceto, infatti, sono ottimi per pulire e disinfettare un frigorifero in uso, il cui cattivo odore è determinato dal cibo che vi conserviamo all’interno.

La maggior parte dei componenti all’interno del frigorifero sono fatti di plastica. Questo odore di un frigo appena comprato sparirà con il tempo. Ma quanto tempo? Questi odori, infatti, possono essere difficili da eliminare perché il frigorifero è uno spazio chiuso. A volte capita, dopo giorno e giorni, di aprire il frigorifero e sentire ancora quell’odore. Ecco cosa dobbiamo fare allora quando compriamo un frigorifero nuovo per eliminare subito l’odore di plastica e dimenticarlo per sempre.

L’importanza di una pulizia corretta

Se abbiamo acquistato di recente un nuovo frigorifero, è importante lavarlo prima di conservare il cibo al suo interno. Sebbene sia nuovo di zecca, non dobbiamo pensare sia pronto per essere utilizzato. L’elettrodomestico arriva dalla fabbrica in cui è stato costruito e imballato. Ciò implica la possibilità che ci siano residui del processo di produzione e imballaggio che potrebbero tranquillamente trasferirsi sul cibo o sulle bevande che consumiamo. Quindi, quando riceviamo il nuovo frigorifero, puliamolo con un panno morbido e acqua saponata. Evitiamo prodotti chimici i cui residui potrebbero rimanere sulle superfici a contatto con il cibo. Un panno umido dovrebbe essere sufficiente, invece, per la pulizia della superficie esterna del frigorifero.

Ecco cosa dobbiamo fare quando compriamo un frigorifero nuovo per eliminare subito l’odore di plastica

Una volta pulito tutto il frigorifero, possiamo iniziare a riempirlo con i prodotti acquistati. prima di richiuderlo però lasciamo al suo interno anche un bicchiere pieno di caffè macinato fresco. Questo è il rimedio della nonna per eliminare in brevissimo tempo l’odore tipico del frigorifero appena acquistato. Lasciamo il bicchiere col caffè nel frigo per qualche giorno, ma già dopo le prime 24 ore non dovremmo più sentire quell’odore fastidioso di nuovo, di plastica.

Un ultimo consiglio. Se stiamo cercando di tenere a bada gli odori nel frigorifero, che inevitabilmente si creano con l’utilizzi nel tempo, teniamo sempre una scatola aperta di bicarbonato di sodio al suo interno. Questo è un altro rimedio efficace e sicuro.