La primavera è la stagione delle fioriture, delle giornate che si allungano. Ciò suscita in noi la voglia di uscire, di fare attività sportiva, di divertirsi e prepararsi al meglio all’arrivo dell’estate.

Questa però è anche la stagione durante la quale è facile passare di colpo dal caldo al freddo e viceversa. Sono proprio questi sbalzi di temperatura a causare i cosiddetti malesseri di stagione. Tipici di questo periodo quindi mal di gola, mal di schiena, mal di orecchie, ecc.

Ma spesso il mal di orecchie è dovuto ad altro, ossia alla presenza di un tappo di cerume nell’orecchio, che oltre al dolore può determinare anche un momentaneo problema di udito.

Quando questo tappo si forma, non resta che agire per rimuoverlo.

Pochi conoscono il miracoloso rimedio della nonna per liberare le orecchie dal cerume in modo facile ed indolore

Va premesso che il cerume è una parte fondamentale del nostro orecchio perché lo mantiene sano e pulito. Infatti nonostante sia percepito come qualcosa di sgradevole, esso è prezioso per la salute delle nostre orecchie.

Queste alcune delle funzioni principali del cerume:

a) lubrifica il tratto uditivo esterno così da abbassare il rischio di prurito, bruciore, essiccamento della pelle che lo riveste;

b) ha una azione antibatterica;

c) inibisce l’attacco di funghi.

Nonostante queste funzioni importanti per la perfetta funzionalità delle nostre orecchie e per il nostro udito, il cerume può accumularsi all’interno del condotto uditivo, tanto da crearne un vero e proprio tappo.

A sua volta questo tappo può creare diversi disturbi che se non curati adeguatamente, possono incidere sull’udito.

Quali sono i fastidi più comuni che il tappo di cerume può causare?

Tra i fastidi più comuni ricordiamo:

a) alterazione dell’equilibrio;

b) aumento del rischio di infezioni;

c) ronzii alle orecchie.

In presenza di questi sintomi si corre dal medico che sicuramente è l’esperto in questo caso a dare cure e consigli. Ma pochi conoscono il miracoloso rimedio della nonna per liberare le orecchie dal cerume in modo facile ed indolore.

L’olio di oliva, re delle tavole italiane, usato per condire ogni tipo di pietanza, è anche in grado di mantenere le nostre orecchie in salute.

L’olio infatti aiuta a sciogliere il cerume ed il muco accumulato, responsabili dello stato infiammatorio.

Il tappo di cerume quindi quando si forma, possiamo provare a rimuoverlo anche a casa.

Andiamo a vedere come procedere?

Basta riscaldare l’olio in un pentolino e poi metterlo in un contagocce. A questo punto, magari con l’aiuto di qualcuno, inclinare la testa e versare all’interno di ciascun orecchio 3 gocce.

Quindi, prima versare le gocce da un lato, rimanendo in questa posizione per circa 10 minuti, poi ripetere l’operazione dall’altro lato.

Il procedimento descritto può essere ripetuto dalle 2 alle 3 volte a settimana.

Se il problema non si risolve a quel punto non resta che rivolgersi al proprio medico.

