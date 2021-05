Pochissimi lo sanno ma in Sardegna è ancora possibile trovare una località bellissima, non troppo costosa e lontana dal turismo di massa. Parliamo dell’isola di San Pietro, piccola perla del Mediterraneo praticamente sconosciuta. Infatti, è possibile passare delle vacanze da sogno e lontane dai turisti in questa bellissima località poco conosciuta della Sardegna. Scopriamo subito di che si tratta.

L’isola di San Pietro

A soli 40 minuti di traghetto dalla costa Sudoccidentale della Sardegna si trova una piccola località dalla natura incontaminata. Parliamo dell’isola di San Pietro. Piccolo lembo di terra appartenente all’arcipelago del Sulcis.

Qui è possibile trovare delle attrazioni capaci di far felice ogni tipologia di turista. Sarà possibile, infatti, trovare alcune delle spiagge più belle della Sardegna. Come anche uno dei borghi più belli di Italia e una cultura veramente particolare.

Tutto questo a dei costi ragionevoli. E ben lontani da quelli che hanno reso famosa la elitaria Costa Smeralda. Scopriamo allora subito cosa è possibile fare nella piccola isola di San Pietro.



Partiamo subito dalle spiagge. Su questa piccola isola al largo della Sardegna sarà possibile visitare almeno tre spiagge molto particolari.

La prima è quella di Girin, caratterizzata da una sabbia bianchissima e da un fondale non troppo alto. Perfetto per le famiglie con bambini piccoli.

Per gli amanti della natura, invece, è consigliatissima una visita alle Colonne di Carloforte, due faraglioni che hanno acceso la fantasia e le leggende dei locali.

Infine, è possibile visitare La Conca, località caratterizzata da fondali profondi e alte scogliere, perfette per gli amanti dei tuffi.

Quando ci si sarà stancati del mare si potrà sempre fare una visita alla città di Carloforte. Questa cittadina rappresenta una rarità, in quanto costruita secondo i dettami dell’architettura genovese.

Pochissimi lo sanno, infatti, ma San Pietro venne popolata intorno al 1700 da abitanti di origine ligure. Questi portarono sull’isola la loro cultura e la loro lingua, il tabarchino, ancora diffuso e parlato al giorno d’oggi. Queste caratteristiche hanno inoltre influenzato la cucina di questo incantevole posto dove è possibile gustare delle ottime trofie al pesto e del tonno pescato fresco.

