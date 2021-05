Può capitare di visitare sul cellulare un sito internet particolarmente interessante e di non ricordarsi più, in seguito, come si chiamava. Oppure di prestare il cellulare a un’altra persona ed essere curiosi di che cosa abbia guardato sul nostro dispositivo.

Per risolvere questi problemi oggi scopriremo come si utilizza la cronologia sul cellulare. Infatti, questo semplice trucco permette di ritrovare i siti internet che abbiamo visitato sul cellulare in un batter d’occhio.

iPhone o Android?

Iniziamo subito a scoprire come trovare la cronologia di Google Chrome sui dispositivi Android.

Per prima cosa è necessario entrare nell’applicazione, guardare in alto a destra e cliccare sull’icona che mostra i tre puntini disposti in verticale.

Nel menu a barra che risulterà sarà possibile notare subito un pulsante chiamato “Cronologia”. Cliccando su questo sarà possibile visualizzare tutti quanti i siti visatati fino ad ora in ordine cronologico.

Se invece si è soliti utilizzare l’applicazione Google sarà necessario entrare nella stessa e guardare in basso a destra. Cliccare ora sul pulsante “Altro”. Si verrà a questo punto rimandati ad una schermata in cui sarà possibile notare immediatamente il pulsante “Cronologia delle ricerche”. Scorrendo la stessa sarà possibile risalire a tutti quanti siti visitati sull’applicazione.

Se invece si possiede un iPhone la procedura per controllare la cronologia sarà ancora più facile ed intuitiva. Iniziamo da Safari, il motore di ricerca proprio dei telefoni Apple.

Entrare sull’applicazione, guardare nel menu in basso e cliccare sull’icona a forma di libro, la penultima da destra.

Guardare in alto e si potrà notare facilmente una piccola icona a forma di orologio. Clicchiamoci sopra e ci si ritroverà direttamente nella cronologia in cui sono registrati tutte quante le pagine online visitate finora.

Se invece si vuole riscontrare la cronologia all’interno dell’applicazione Google basterà aprire la stessa e guardare in basso a destra. Si vedranno così tre puntini disposti orizzontalmente. Cliccandovi sopra sarà possibile accedere ad un piccolo menù, in cui si può facilmente notare “Cronologia”. Accedendo a quest’ultima pagina si potranno visionare tutte quante le pagine online visitate fino a quel momento.

