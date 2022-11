5 posti di casa ai raggi X per sfalciare spese e bollette luce e gas e arrivare appagati a fine mese

Per salvare il bilancio familiare si può agire in tanti modi, tutti riconducibili a tre macro famiglie di iniziative. Ci sono quelle che puntano a una sana gestione dei soldi già oggi disponibili. Altri invece puntano a integrare le entrate ricorrendo a un secondo o terzo lavoro, magari attraverso un’occupazione part time. Infine c’è chi invece insegue la politica dei tagli, dalle spese fisse a quelle variabili.

Premesso che queste strategie si possono mixare al meglio tra di loro, vediamo come limare i costi tra le mura domestiche. Dunque, ecco 5 posti di casa ai raggi X per sfalciare spese e bollette varie.

I soldi che si possono risparmiare con la lavatrice

L’area lavanderia è per definizione energivora. Partiamo dalla fine, dall’asciugatrice: il suo uso è sempre indispensabile? Se ci si lamenta della persistente siccità e del clima mite tutto l’anno, si fatica a giustificarne l’utilizzo. Lo stendibiancheria per esempio è semplice da usare, economico e non danneggia tessuti e colori.

A monte, invece, meglio impostare basse temperature e optare per un cestello a pieno carico. Grazie ai detergenti di ultima generazione il risultato finale è garantito a costi contenuti.

L’alleato d’oro di ogni cucina: il coperchio

In cucina i risparmi maggiori rispondono al nome di un utensile tanto bistrattato quanto indispensabile: il coperchio. Combinando un giusto recipiente (teglia o pentola o padella o stampo etc.) con la giusta fiamma e fornello più un bel coperchio, il risparmio sul gas è servito.

Il coperchio si rivela strategico sia in fase di bollitura (accorcia i tempi) sia in fase di cottura (evita la dispersione del calore).

Ecco 5 posti di casa ai raggi X per sfalciare spese e le fatture luce e gas

Poi va fatta un check up completo su tutti gli elettrodomestici bianchi e neri presenti in casa. Partiamo dalla posizione del frigo, che deve risultare distante sia dal muro che dai vari fuochi (cucina e/o forno) presenti nei paraggi.

Il congelatore potremmo anche spegnerlo nella brutta stagione, specie se non è a pieno carico. Lo stesso principio vale per gli altri elettrodomestici superflui. Oggi è di gran moda avere la lavastoviglie, ma se si mangia spesso fuori e i nuclei sono ridotti all’osso si fatica a giustificarne la presenza in casa.

La dispensa va alimentata scegliendo i giusti rifornitori

Immaginiamo per un attimo di essere noi proprietari di un alimentari. Per garantire il miglior rapporto prezzo/qualità ai nostri clienti vaglieremmo di continuo le offerte dei fornitori per assicuraci il top. Ossia prodotti di qualità a prezzi competitivi.

Bene, questa filosofia andrebbe semplicemente copiata. Niente di più. A tavola si possono garantire qualità e quantità sapendo muoversi tra i supermercati di zona. Le migliori offerte possono giungere dai depliant online o app alimentari, o accedendo al punto vendita con carta fedeltà e ai giusti orari (pre chiusura). Il perfetto mix di queste strategie può dare risparmi medi di decine di euro mensili.

Tenere sotto controllo i punti luce in generale

Infine, con un pensiero al resto della casa, ricordarsi sempre di spegnere i dispositivi anziché tenerli in standby. Ancora, ricordare più in generale di disconnettere le prese.

Infine evitiamo le luci accese in ambienti non vissuti e di sfruttare al massimo il sole. Non inquina, è economico e soprattutto fornisce la luce più amata in assoluto dai nostri occhi.