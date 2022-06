Mangiare frutta e verdura è importantissimo in ogni periodo dell’anno, ma, in estate, lo è ancora di più. Quando fa caldo, infatti, il corpo perde tantissimi liquidi ed è per questo che diventa fondamentale tenersi idratati. La prima strada principale per farlo è bere tanta acqua, portando sempre con sé una borraccia anche quando si va fuori casa.

La seconda, ma non per importanza, è consumare ogni giorno almeno 5 porzioni di frutta e di verdura. Praticamente tutti sanno che questi alimenti contengono sostanza preziose per l’organismo, che possono aiutare il fisico a stare meglio.

L’errore che facciamo praticamente tutti

Spesso, però, tendiamo a fossilizzarci sempre sugli stessi cibi, perdendocene tanti altri, ricchi di sostanze altrettanto importanti. Basti pensare alla leccia, un tipo di pesce che costa pochissimo pur essendo ricco di grassi buoni e proteine di alta qualità.

Oggi, inoltre, approfondiremo tutti i pregi di una verdura molto simile alle carote, che dovremmo comprare per gli effetti benefici sul nostro organismo.

Pochi comprano questa verdura che varrebbe oro, farebbe benissimo all’organismo e all’intestino perchè piena di vitamine preziose, antiossidanti e minerali

Sembra una carota, ma è di colore bianco, e nasce nel Sud dell’Italia. Si chiama pastinaca, e, chi la prova, non l’abbandona più.

La pastinaca è croccante come la carota che conosciamo tutti, ma ha un sapore molto più dolce della prima. Sarebbe ricca di sostanza antiossidanti, come, ad esempio, la vitamina C e il selenio. Come ricorda Humanitas, infatti, la pastinaca svolgerebbe una funzione antinfiammatoria.

Inoltre, la vitamina K e il potassio svolgerebbero un’azione benefica anche per il sistema cardiovascolare. Non dimentichiamo, poi, che contiene molte fibre, le quali sarebbero utilissime anche per l’intestino. Nonostante le evidenti proprietà benefiche, però, ancora pochi comprano questa verdura che varrebbe oro.

Possiamo mangiarla all’interno di questa buonissima insalata

Ci sono tanti modi per consumare la pastinaca. Il primo, il più semplice, è sgranocchiarla a crudo come faremmo con una normale carota. Ma potremmo decidere di inserirla anche in una pasta fredda o in un’insalata di riso, ottima per queste giornate afose. Un buonissimo accostamento, infatti, è quello con le mele e le noci.

Il primo step per preparare questa insalata di riso sarà tagliare le pastinache a listarelle e poi metterle a cuocere per 10 minuti in forno a 200 °C.

Estrarremo, poi, la verdura dal forno e la faremo intiepidire, mentre taglieremo a fette sottili la mela.

Nel frattempo, cuoceremo la pasta, o il riso, che vorremo mangiare. Quando sarà pronta, la scoleremo e la condiremo con le pastinache ormai morbide, le fette di mela e le noci tritate. Condiremo tutto con della salsa di soia e la nostra meravigliosa ricetta per l’estate sarà pronta da assaporare.

